HRW peilt die ersten Heimpunkte des Jahres an

Die Handballer des HRW Laupheim kommen in der Württembergliga nach der Winterpause nicht so recht in Schwung. Die Rot-Weißen streben nun am Samstag, 10. März, um 19.30 Uhr gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn ihre ersten Punkte in diesem Jahr in der eigenen Halle an.

Die bisherigen beiden Begegnungen im Jahr 2018 in der Rottumhalle gegen den Spitzenreiter TSV Zizishausen und gegen die abstiegsbedrohte HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf verlor der HRW jeweils. Da kommt der Aufsteiger aus Esslingen gerade recht, um endlich wieder Punkte in der heimischen Halle zu sammeln. Doch dazu müssen die Laupheimer etwas besser machen als im Hinrundenspiel. „Bei der SG haben wir eigentlich gut gespielt, sind aber hauptsächlich am Torwart gescheitert“, erinnert sich HRW-Trainer Klaus Hornung. „Dazu kamen fünf verworfene Siebenmeter und zehn nicht getroffene freie Würfe.“ Die geringe Punkteausbeute in der Württembergliga ist allerdings umso erstaunlicher, als dass die Rot-Weißen im Pokalwettbewerb ein Feuerwerk nach dem anderen abbrennen.

Nach dem HVW-Pokalsieg beim Final-Four in Langenau zu Beginn des neuen Jahres nahmen die Laupheimer auch die Hürden im Achtel- und Viertelfinale des deutschen Amateurpokals mit Bravour und stehen somit verdient im Halbfinale. Diese zwei Gesichter lassen einen prägnanten Schluss zu: Im Pokal hui, in der Liga pfui. Somit ist das Ziel für die kommende Begegnung klar. „Es ist an der Zeit, in der Liga zu punkten“, fordert Hornung.

Klare Maxime

Um genau das zu erreichen, gibt der HRW-Coach eine klare Maxime aus: „Wir werden versuchen, eine gute Abwehr zu stellen, schnell nach vorne zu spielen und im Angriff geduldig und druckvoll auf unsere Chancen zu warten.“ Wenn sich dann noch anders als im Hinrundenspiel die entsprechende Wurfquote bei freien Abschlüssen einstellt, sollte einem Erfolg der Laupheimer also nichts im Wege stehen. Doch Hornung warnt: „Wichtig ist, dass wir hochkonzentriert ins Spiel gehen und uns von Anfang an auf den Handballalltag einstellen.“ Mit einem lautstarken Publikum als quasi achter Mann sollte das gelingen. Allerdings müssen die Rot-Weißen weiterhin auf die routinierten Stammkräfte Tim Rodloff und Robin Pohl verzichten. Kreisläufer Nico Matthes versucht dagegen, wieder zu trainieren und bis zum Spiel fit zu sein.