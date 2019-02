HRW peilt Befreiungsschlag im Derby an

Das Derby gegen den TV Gerhausen steht für den HRW Laupheim am Samstag in der Handball-Württembergliga Süd an. Spielbeginn ist um 20 Uhr in der Dieter-Baumann-Sporthalle in Gerhausen. Dabei geht es für die Rot-Weißen neben zwei wichtigen Punkten auch um eine Befreiung aus dem Abstiegskampf, da der TVG mit 10:26 Punkten lediglich zwei Plätze hinter den Laupheimern steht.

„Das wird eine sehr wichtige Begegnung für uns, um Gerhausen in der Tabelle nicht an uns vorbeiziehen zu lassen“, sagt der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann. „Dafür müssen wir aber eine deutlich bessere Leistung als zuvor in Langenau bringen. Trotzdem glaube ich, dass diese Aufgabe für uns machbar ist.“ Im zurückliegenden Auswärtsspiel unterlag der HRW Laupheim der HSG Langenau/Elchingen mit 39:35. Dabei startete das Team von Trainer Mihut Pancu noch auf Augenhöhe mit der HSG. So konnte sich bis zur 15. Minute keine der beiden Mannschaften richtig absetzen – 9:9 hieß es zu diesem Zeitpunkt. Bis zur Halbzeit erspielte sich die HSG danach durch zahlreiche Tempogegenstöße eine 20:14-Führung. Nach dem Seitenwechsel ging das muntere Torewerfen weiter. Dabei fand der HRW gerade in der Abwehr kaum statt, blieb aber dennoch in Reichweite. Julian Nief traf zum 31:28 (50.) und zwei Minuten später zum 33:30. Schließlich reichte es aber nicht mehr für einen Punktgewinn der Rot-Weißen, die sich mit 35:39 geschlagen geben mussten.

Im Hinrundenspiel gegen Gerhausen konnte sich der HRW in der heimischen Rottumhalle über einen 30:27-Sieg freuen. Dabei glänzten vor allem die Rückraumspieler Kenan Durakovic mit neun und Robin Pohl mit fünf Toren. Bei den Gästen war Peter Mayer mit sieben Treffern bester Werfer, Jonas Dück überzeugte ebenfalls mit sechs Toren.

Glanz folgt als Trainer auf Trinkner

Der TV Gerhausen hat sich zum Jahreswechsel von Trainer Jochen Trinkner getrennt und mittlerweile hat Jonathan Glanz das Sagen. „Ich glaube, dass es ein sehr kampfbetontes Spiel gegen den TV Gerhausen wird, bei dem es vor allem auf eine gute Abwehrarbeit ankommt“, blickt Laupheims Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann voraus. In personeller Hinsicht hat Trainer Mihut Pancu die Qual der Wahl, es sind alle Spieler der Rot-Weißen einsatzbereit.