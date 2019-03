HRW muss beim Spitzenreiter ran

Eine schwere Aufgabe wartet auf den HRW Laupheim in der Handball-Württembergliga Süd. Die Rot-Weißen spielen am kommenden Sonntag um 18 Uhr auswärts gegen den Tabellenführer TSB Schwäbisch Gmünd.

„Wir spielen auswärts gegen den souveränen Spitzenreiter“, sagt HRW-Trainer Mihut Pancu. „Wir werden versuchen konzentriert und selbstbewusst in diese Begegnung zu gehen. Dann werden wir schon sehen, was für uns in dieser Partie drin ist.“

Am vergangenem Samstag sicherte sich Laupheim in der heimischen Rottumhalle den fünften Sieg in Folge. Der HRW gewann gegen die HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf verdient mit 31:23 (11:11). Die Rot-Weißen kamen von Beginn an gut in die Begegnung und überzeugten mit einem abwechslungsreichen Angriffspiel und einer stabilen Abwehr. Nach einem kurzen Einbruch kurz vor der Halbzeit gingen beide Mannschaften mit einem 11:11 in die Halbzeitpause. Direkt nach dem Seitenwechsel drehte der HRW voll auf und setzte sich Tor um Tor ab. Besonders stark in dieser Phase waren Timo Remane und Timothy Anderson. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagt Laupheims Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann.

Klar auf Aufstiegskurs

Der TSB Schwäbisch Gmünd spielt bislang eine sehr souveräne Saison und lebt vom überragenden Mittespieler Aaron Fröhlich und einer sehr kompakten Abwehr. Das Hinrundenspiel gegen die Laupheimer hat die Mannschaft von Trainer Stefan Klaus mit 31:24 gewonnen und auch so sieht es derzeit nach einem klaren Aufstieg für den TSB aus. Mit lediglich acht Minuspunkten rangiert Schwäbisch Gmünd mit fünf Punkten Vorsprung derzeit auf Platz eins und das fünf Spieltage vor Schluss.

Die Laupheimer sind personell derzeit stark dezimiert. So werden die beiden Aufbauspieler Roland Kroll und Tim Rodloff aufgrund einer OP fehlen. Zudem sind Kenan Durakovic und Timo Remane angeschlagen. Robin Pohl befindet sich noch im Aufbautraining. Dennoch will der HRW Laupheim alles daran setzen, auch das sechste Spiel in Folge zu gewinnen und hofft dabei auf die Unterstützung der Fans.