HRW möchte für Überraschung sorgen

Die Handballer des HRW Laupheim haben in ihrer nächsten Begegnung der Württembergliga am Samstag eine schwere Aufgabe vor sich. Die Rot-Weißen treffen dabei auswärts mit dem TSV Wolfschlugen auf den derzeigen Tabellenführer. Die Partie in der Sporthalle beim Sportzentrum beginnt am Samstag um 17.30 Uhr.

Mit viel Selbstvertrauen können die Laupheimer in diese Begegnung beim Spitzenreiter der Liga gehen. Schließlich zeigten sie im jüngsten Spiel zu Hause gegen den SV Leonberg/Eltingen eine durchweg stabile Leistung, auf der sie nun natürlich aufbauen möchten. Insbesondere die Ausgeglichenheit bei den Torschützen zeigte dabei, dass sie in einer solchen Verfassung schwer auszurechnen sind. So haben sich insgesamt neun Akteure der Rot-Weißen in die Torschützenliste eintragen können. Vor allem in der ersten Halbzeit lief es dabei sehr gut, sodass ein Rädchen ins andere griff. So erzielten die Laupheimer bereits 17 ihrer insgesamt 30 Treffer vor dem Seitenwechsel. Mit dieser Einstellung gleich vom Start des Anpfiffs weg könnten sie auch dem Tabellenführer Schwierigkeiten bereiten. Und wenn dann Torhüter Luka Orsolic wieder einen solchen Sahnetag erwischt, ist eine Überraschung im Bereich des Möglichen.

Allerdings hat sich der TSV Wolfschlugen sicherlich auf die jüngsten Stärken der Gäste eingestellt. Schließlich geht es für den TSV in jeder Begegnung darum, die Leistungen zu bestätigen, denn der Verfolger aus Waiblingen sitzt punktgleich im Nacken. Lediglich der direkte Vergleich dieser beiden Spitzenmannschaften, der mit einem Sieg des TSV endete, gibt den Ausschlag für Wolfschlugen als Tabellenführer. Zudem kann der Hänger der Schützlinge von Marvin Thumm, als sie in drei aufeinanderfolgenden Partien gleich dreimal verloren, als überwunden gelten. Denn nach diesen drei Niederlagen gegen Unterensingen, Deizisau und Schozach-Bottwartal gewannen die Wolfschluger alle ihre Begegnungen.

Und das waren immerhin sechs nacheinander. Auf der anderen Seite waren unter den drei Niederlagen auch zwei gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel. Das sollte den Laupheimern Mut geben und für ausreichend Motivation sorgen.