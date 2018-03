HRW Laupheim zieht ins Halbfinale des deutschen Amateurpokals ein

Der HRW Laupheim hat mit einem 29:23 (16:12)-Sieg gegen den TSV Friedberg den Sprung ins Halbfinale des deutschen Amateurpokals geschafft. Am 31. März geht es nun beim ostwestfälischen Oberligisten SuS Spenge um den Einzug des Endspiels in der Hamburger Barclaycard-Arena am 6. Mai.

Die Mannschaft von Trainer Klaus Hornung dominierte von Beginn an das Spiel gegen den bayrischen Pokalsieger. Großer Anteil am Erfolg hatte Kenan Durakovic, der zehn Treffer markierte. Kapitän Daniel Amann: „Das war ein verdienter Pokalerfolg. Wir wollten uns nicht die Blöße geben wie zuletzt in der Liga und unserem Publikum etwas bieten. Jetzt kann jeder jeden schlagen.“

Per Bus nach Ostwestfalen

Zum Spiel in Spenge (bei Bielefeld) planen die Laupheimer Handballer einen Fanausflug inklusive Anreise im Bus und einer Übernachtung ein. Da das Spiel am Samstag, 31. März, um 19.15 Uhr stattfindet, startet der HRW-Bus bereits am Karfreitag, damit die Spieler und Fans eine Übernachtung haben und zum Spiel nicht die lange Anfahrt über rund 560 Kilometer in den Knochen haben. In der Region Bielefeld suchen die Verantwortlichen für Spieler und Fans daher nun bereits ein geeignetes Hotel. Nach Spielende setzt sich der Bus dann wieder Richtung Heimat in Bewegung, sodass alle HRW-Spieler und -Fans rechtzeitig am Morgen des Ostersonntags wieder in Laupheim sind. Um entsprechend die Zimmeranzahl und Busgröße planen zu können, sollen sich alle Interessenten per E-Mail an info@handball-laupheim.de wenden. Meldeschluss ist Freitag, 9. März.