HRW Laupheim will sich von seiner guten Seite präsentieren

Eigentlich müsste den Laupheimer Handballern ja die Derbyatmosphäre in der Pfleghofhalle in Langenau liegen, in der der HRW sein Württembergliga-Spiel am Samstag um 20 Uhr gegen die gastgebende HSG Langenau-Elchingen austrägt. Anfang Januar feierten die Rot-Weißen dort mit einer sensationellen Leistung im Endspiel einen Sieg und den damit verbundenen Gewinn des HVW-Pokals. Erneut ist der Gegner die HSG und ein Mal mehr sind die Mannen unter Trainerfuchs Hartwig Schenk klarer Favorit.

Zuletzt wurde der TV Gerhausen mit 33:21 in gegnerischer Halle geputzt, sogar „im Schongang“ wussten Beobachter zu berichten. Mit fünf Siegen aus den jüngsten sechs Partien sind die HSGler zum Saisonende hin nochmals sehr gut in Fahrt gekommen und können sogar noch am Relegationsplatz schnuppern, sofern alle drei noch ausstehenden Partien gewonnen werden. „Angesichts der Chancen nach oben und der bitteren Pokalniederlage vom Januar werden die Langenauer sicher Vollgas geben. Sie werden etwas gut machen wollen“, vermutet Laupheims Trainer Klaus Hornung nicht ganz unberechtigt. „Aber Derbys haben ihren ganz eigenen Charakter und auch wir wollen uns wieder einmal von der guten Seite präsentieren.“

Die Laupheimer sind im gesicherten Mittelfeld der Tabelle und haben sowohl nach unten wie nach oben keine Möglichkeiten mehr. Aufgrund der gravierenden Personalprobleme durch die Verletztenmisere konnten die Rot-Weißen an die bravuröse Vorrundenleistung, in der der HRW zeitweise auf Platz zwei rangierte, nicht mehr anknüpfen. Mit dem HVW-Pokal und dem späteren Einzug ins Halbfinale des deutschen Amateurpokals feierten sie ihren größten Vereinserfolg seit rund 30 Jahren, was angesichts der überschaubaren Leistungen in den vergangenen Spielen fast schon wieder in Vergessenheit geraten ist.

Personell ist zwar keine große Entlastung in Sicht bis zum Saisonende, aber immerhin ist Linkshänder Robin Pohl nach seiner schweren Knöchelverletzung schon wieder ins Training eingestiegen. „Wir hoffen, dass Robin noch zur Mannschaft kommen und uns helfen kann“, sagt Hornung. Das Hinspiel endete nach großem Kampf leistungsgerecht 26:26-Unentschieden, sicherlich ein Ergebnis, das die Laupheimer aufgrund der personellen Rahmenbedingungen dieses Wochenende gerne mitnehmen würden.