HRW Laupheim will keine Punkte liegen lassen

Die Landesliga-Handballer des HRW Laupheim haben in der heimischen Herrenmahdhalle die SG Kuchen-Gingen zu Gast (Samstag, 19.30 Uhr). Gegen den im Abstiegskampf befindlichen Gegner wollen die Rot-Weißen weitere Punkte für den Aufstieg in die Württembergliga sammeln.

Erst vor einigen Wochen haben sich Laupheim und Kuchen-Gingen in der Gingener Sporthalle gegenübergestanden. Das Ergebnis im Nachholspiel der Vorrunde war relativ deutlich, die Laupheimer feierten einen ungefährdeten 39:25-Erfolg. Besonders im ersten Durchgang zeigte der HRW seinerzeit eine taktisch und spielerisch gute Leistung, die den Grundstein für den hohen Auswärtserfolg legte.

Vergangenes Wochenende trafen die Laupheimer ebenfalls auf eine Mannschaft aus der unteren Tabellenregion. Gegen Weingarten zeigte sich das Team von HRW-Trainer Winfried Gogg hoch motiviert und ließ von Beginn an nichts anbrennen. Dies möchte Gogg auch gegen Kuchen-Gingen von den Rot-Weißen sehen. „Die Kunst ist, die Spannung hochzuhalten und keinen Gegner zu unterschätzen. Doch das wird uns nicht passieren – wir haben im Training oft darüber gesprochen“, versichert er, dass Laupheim keine unnötigen Punkte im Aufstiegskampf liegen lassen will.

Zu unterschätzen ist der Gegner aus dem Göppinger Landkreis aber nicht. Die SG hat einige namhafte Spieler in ihren Reihen, die über höherklassige Erfahrung verfügen. So muss die HRW-Defensive um Abwehrchef Sergiu Zvanciuc ein besonderes Augenmerk auf einen der Haupttorschützen des kommenden Kontrahenten, Boris Ambrosch, legen, will man den stabilen Eindruck aus dem letzten Heimspiel bestätigen. Dass der kommende Gegner des HRW gut in Form ist, bewies der Sieg vor Wochenfrist gegen Uhingen/Holzhausen. „Dieses Ergebnis ist Warnung genug, schließlich hätten wir beinahe gegen Uhingen Punkte liegen gelassen“, ordnet Gogg das Resultat ein.

Aufseiten des HRW sind bis auf Dennis Hartmann alle Spieler für die Partie an Bord. Spielmacher Mihut Pancu, der gegen Weingarten aus beruflichen Gründen fehlte und von Constantin Striebel in seiner Rolle gut vertreten wurde, geht somit auch in sein erstes Heimspiel in diesem Jahr. Pancu ist optimistisch, dass die Punkte 28 und 29 gegen Kuchen-Gingen eingefahren werden können. „Wir haben eine gute Mannschaft – wenn wir mit voller Konzentration in das Spiel gehen, sollte nichts anbrennen“, sagt der Spielmacher. (dwa)