HRW Laupheim will gegen Neuhausen punkten

Die Handballer des HRW Laupheim empfangen am Samstag den Tabellenfünften der Württembergliga, den TV Neuhausen/Erms. Dabei wollen die Rot-Weißen an die gute Leistung des vergangenen Heimspiels gegen Leonberg/Eltingen anknüpfen, das die Gastgeber mit einem Tor gewonnen hatten. Spielbeginn in der Laupheimer Rottumhalle ist um 20 Uhr.

„Auf jeden Fall wollen wir die Punkte gegen den ehemaligen Bundesligisten bei uns behalten“, gibt sich HRW-Trainer Roland Kroll vor der Partie kampfbetont. Trotz der jüngsten Niederlage beim Tabellenführer TSV Wolfschlugen sind die Laupheimer im Heimspiel gegen den TV Neuhausen/Erms keinesfalls chancenlos. Auch wenn die Ergebnisse der Rot-Weißen zuletzt nicht immer erfreulich waren, zeigten die Akteure von Trainer Kroll, dass sie mit jeder Mannschaft der Württembergliga mithalten können. Der Heimvorteil soll ein weiteres dazu tun, um erneut einer Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel Punkte abzuluchsen. „Wir hoffen, dass sich die personelle Situation bei uns etwas entschärft und wir mit einem vollen Kader antreten können“, setzt Kroll zudem auf die Rückkehr einiger Spieler, die zuletzt verletzt oder krank gefehlt hatten.

Der TV Neuhausen wiederum ist als ehemaliger Bundesligist eher in der Favoritenrolle, zumal die Ermstäler nach einem zwischenzeitlichen Neustart wieder in höhere Ligen streben. In den vergangenen Wochen sind sie in ihrem Bestreben allerdings etwas ins Stocken geraten: Nach einem geglückten Start in die Württembergliga-Saison mit 9:1 Punkten folgten zehn Begegnungen, von denen sechs verloren gingen. Darunter waren auch Niederlagen in den eigenen Heimspielen gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel, Oberstenfeld und Alfdorf/Lorch.

„Neuhausen ist eine Topmannschaft und mit diesem Selbstvertrauen werden sie auch in der Rottumhalle auftreten“, warnt HRW-Coach Kroll seine Spieler vor dem nächsten Gegner, gibt aber auf der anderen Seite auch Hoffnungszeichen: „Gerade die jüngsten Ergebnisse haben gezeigt, dass Neuhausen verwundbar ist. Wir wollen ihnen alles abverlangen.“