Die Laupheimer Handballer haben mit einer 34:36-Niederlage in der ersten Runde des Pokalwettbewerbs des Handballverbands Württemberg (HVW) beim EK Bernhausen einen äußerst unbefriedigenden Start in die neue Saison 2019/2020 hingelegt. Gegen den Bezirksligisten blieben die Rot-Weißen über die gesamte Spielzeit deutlich hinter ihren Möglichkeiten und müssen sich bis zum ersten Heimspiel am kommenden Sonntag um 18 Uhr gegen den TSV Deizisau signifikant steigern, um gegen einen der Favoriten der Württemberg-Liga-Runde bestehen zu können.

Am Samstag gingen die Gastgeber in der Rundsporthalle in Filderstadt-Bernhausen als Underdog entsprechend hochmotiviert ins Spiel. Auch der HRW als zwei Klassen höher spielender Verein begann zunächst im Angriff recht ordentlich und konnte in der Anfangsphase einige Tore über Rechtsaußen erzielen. Bei Bernhausen erwischte Rückraumlinks Martin Alber einen Sahnetag und erzielte Tor um Tor (am Ende 16 Tore, davon sechs Strafwürfe), zumal die HRW-Defensive viel zu brav und passiv in der Abwehr agierte. Auch Torhüter Fabian Federle hatte nicht seinen besten Tag erwischt und konnte seine Vorderleute nicht aufrütteln.

Die schlechte Arbeit in der Arbeit breitete sich mit zunehmender Spieldauer auch auf den Angriff aus: Zu hektisch und mit zu wenig Vorbereitung wurden die Abschlüsse gesucht, sodass die Gastgeber sich immer weiter absetzen konnten. Die kassierten 18 Tore pro Halbzeit gegen einen Bezirksligisten zeugen wahrlich nicht von einer ernsthaften Abwehrarbeit, sodass mit 15:18 die Seiten gewechselt wurden.

Auch im zweiten Spielabschnitt wurde es nicht viel besser: Zwar konnten wieder einige Tore sauber herausgespielt werden, aber bezüglich Abwehrarbeit herrschte im Lager der Laupheimer definitiv gähnende Leere. Bernhausen hatten nun Lunte gerochen und wusste die Sensation in greifbarer Nähe. Entsprechend motiviert gingen die Gastgeber weiterhin nach vorn, ehe Kenan Durakovic nach 47 Minuten beim 26:26 zum ersten Mal seit der 14. Minute wieder den Ausgleich schaffte. Bernhausens Martin Alber blieb auch in dieser Phase treffsicher mit drei Toren in Folge zum 29:26, während sich die HRWler zwei Strafzeiten einhandelten und so in Unterzahl dem Rückstand hinterher liefen.

Schließlich ging Bernhausen mit 36:34 als verdienter Sieger vom Platz und zieht in die nächste Runde des Pokalwettbewerbs ein. Die Jungs vom HRW müssen ihre gezeigte Leistung hinterfragen und sich gehörig steigern, wenn nächste Woche mit Deizisau gleich ein Topfavorit auf die Meisterschaft in der Rottumhalle zu Gast ist.