HRW Laupheim verliert beim Spitzenreiter

Die Handballer des HRW Laupheim haben ihr Auswärtsspiel beim Spitzenreiter der Württembergliga, dem TSV Wolfschlugen, mit 22:33 (10:15) verloren. Damit fielen die Rot-Weißen in der Tabelle etwas ab und belegen nach dem 13. Spieltag den zwölften Platz von 14, behalten aber weiterhin engen Kontakt zum Mittelfeld der Liga.

„Es ist zwar eine deutliche Niederlage“, räumte Torwart-Routinier Raphael Büchele nach der Begegnung ein, „aber man darf sie auch nicht überbewerten.“ Zu diesem Schluss kam Büchele aus mehreren Gründen, denn die Begegnung beim Spitzenreiter stand unter besonderen Voraussetzungen. Zum einen seien die Laupheimer ohne vier wichtigen Akteure angereist. So fehlte nicht nur Tim Anderson, der schon zuletzt mit der australischen Nationalmannschaft unterwegs war, sondern auch die weiteren drei Rückraumspieler Tim Hafner, Kenan Durakovic und Daniel Krais. Für eine Mannschaft, die eher den Anschluss ans Mittelfeld sucht, ist das natürlich kaum zu stemmen, zumal es gegen den Tabellenführer ging. Zudem war unter der Woche nur ein gemeinsames Training möglich. Und nicht zuletzt haderten die Rot-Weißen mit einigen Pfiffen der Schiedsrichter, die sie zuweilen als unausgeglichen empfanden.

So entwickelte sich schnell eine Partie, die vor allem eine Richtung kannte – auf das Tor der Gäste aus Laupheim. Die Rot-Weißen begannen die Begegnung nervös und mit vielen technischen Fehlern. So blieben die Laupheimer in den ersten gut acht Minuten ohne eigenen Torerfolg und lagen daher bereits mit 0:4 zurück. Nach einer Auszeit konnten die Gäste beim zwischenzeitlichen 10:8 (23.) bis auf zwei Tore herankommen. Das Spiel gestaltete sich in dieser Phase recht offen, wobei sich insbesondere Tim Rodloff und Timo Remane als Torschützen auszeichnen konnten. Doch nach einer anschließenden Auszeit des TSV Wolfschlugen zogen die Hausherren wieder davon und sicherten sich bis zur Pause eine Fünf-Tore-Führung.

Nach dem Seitenwechsel hatten die HRWler dem Tempo der Gastgeber dann wenig entgegenzusetzen. Und im eigenen Angriff fanden die Rot-Weißen kein Mittel, sich gegen die aggressive und offensive Abwehr des TSV Wolfschlugen durchzusetzen. „Da war sicherlich vieles unserer Personalsituation geschuldet“, begründete Raphael Büchele das recht schnelle Anwachsen des Rückstands auf elf Tore nach 45 Minuten und nahm seine Mitspieler in Schutz, bei denen nicht nur die Kräfte schwanden, sondern auch der Glaube und Wille, diese Begegnung noch drehen zu können. So konnten die Hausherren ihre komfortable Führung anschließend bis zum Schlusspfiff verwalten und gewannen mit 33:22.

„Es gilt nun, sich wieder unter normalen Umständen und mit zurückkehrenden Spielern auf das nächste Spiel vorzubereiten“, richtete Büchele den Blick nach vorn. Und dabei blicken die Laupheimer auf das Heimspiel am nächsten Samstag gegen den direkten Konkurrenten SKV Oberstenfeld, den sie mit einem Heimsieg in der Tabelle hinter sich lassen können.