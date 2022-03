HRW Laupheim verliert beim Schlusslicht

Der HRW Laupheim hat das wichtige Kellerduell um den Verbleib in der Handball-Württembergliga beim Tabellenschlusslicht SKV Unterensingen mit 28:37 (14:21) verloren. Damit rutschten die Rot-Weißen einen Platz ab auf Rang zwölf und befinden sich somit noch tiefer im Abstiegsstrudel. Unterensingen wiederum bleibt auf dem letzten Tabellenplatz, hat aber wieder Anschluss an den Vorletzten Alfdorf/Lorch gefunden.

Die 150 Zuschauer in der Bettwiesenhalle in Unterensingen sahen in den ersten gut zehn Minuten eine vom Ergebnis her ausgeglichene Begegnung, in der sogar eher Laupheim die tonangebende Mannschaft war. Doch die Ein- bis Zwei-Tore-Führungen konnten die Gastgeber jeweils schnell wieder ausgleichen. Nach der ersten Zwei-Tore-Führung für Unterensingen (10:8/14.) nahmen die Rot-Weißen eine Auszeit, die allerdings keinen nachhaltigen Erfolg hatte. Über 16:9 (21.) zogen die Hausherren bis auf neun Tore zum 20:11 (27.) davon. Durch eine doppelte Zwei-Minuten-Strafe für den SKV konnten die Laupheimer bis zur Halbzeit nochmals auf ein Minus von sieben Toren zum 21:14 verkürzen.

Nach dem Seitenwechsel verwalteten die Gastgeber zunächst ihren Vorsprung. Nach den ersten zehn Minuten zogen sie aber wieder mehr an, sodass sie ihre Führung über 30:21 (48.) bis auf elf Tore zum 33:22 (52.) ausbauten. Bis zum Ende der Partie schafften die Laupheimer schließlich nur noch etwas Ergebniskosmetik und verloren am Ende mit 28:37.

Nun wird es für die Laupheimer immer schwerer, die nötigen Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Am kommenden Wochenende steht das schwere Heimspiel gegen den Tabellendritten aus Deizisau auf dem Spielplan (Sonntag, 27. März, 18 Uhr). Anschließend folgen zwei wichtige Auswärtsspiele bei der SG Schozach-Bottwartal (Sonntag, 3. April, 17.30 Uhr) und beim TSV Alfdorf/Lorch (Mittwoch, 6. April, 20.30 Uhr). Dort könnten bereits die Weichen für die nächste Saison gestellt werden.