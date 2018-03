HRW Laupheim verliert auswärts klar

In der Nachholpartie der Württembergliga Süd beim TSV Wolfschlugen ist für die Laupheimer Handballer am Mittwochabend erwartungsgemäß nichts zu holen gewesen. Mit 30:18 ging die Partie klar an den Gastgeber, der damit Revanche nehmen konnten für den klaren 34:28-Sieg des HRW im Hinrundenspiel. Gegen den sechsplatzierten und damit Tabellennachbarn mussten die Rot-Weißen erneut mit einer nur neun Feldspieler zählenden Rumpftruppe antreten und verstärkten sich auf der Kreisläuferposition mit Hüseyin Yigin aus der A-Jugend. Bis zum 7:6 nach rund 15 Minuten blieben die HRWler noch auf Tuchfühlung, ehe die Wolfschluger mächtig aufs Gas drückten und beim 14:8-Pausenstand schon andeuteten, dass es an diesem Abend für Laupheim nichts zu holen geben würde. Die Hausherren bauten im zweiten Spielabschnitt die Führung kontinuierlich aus und ließen am Ende mit einem 6:1-Lauf das Endergebnis von 30:18 sehr deutlich werden. Für den HRW spielten Kenan Durakovic (2 Treffer), Julian Nief (6), Timothy Anderson (1), Patrick Müller (4), Mihut Pancu, Daniel Amann (4), Hüseyin Yigin (1), Luca Geiß und Timo Remane sowie Fabian Federle und Daniel Krämer im Tor.