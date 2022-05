HRW Laupheim verabschiedet sich mit Heimsieg

Mit einem 33:29 (17:10)-Heimerfolg über den SKV Oberstenfeld haben sich die Laupheimer Handballer würdig aus der Württembergliga verabschiedet. Durch den Sieg kletterten die Rot-Weißen auf den zwölften und damit drittletzten Platz, aber am Weg in die Verbandsliga änderte sich dadurch nichts mehr.

Schon vor der Partie hatten die HRWler als Absteiger festgestanden, aber der eigene Anspruch war trotzdem hoch. „Wir wollten zeigen, dass wir das Zeug dazu haben in dieser Liga bestehen zu können“, so Trainer Roland Kroll. „Das hat gut geklappt. Jeder Spieler hat seine Einsatzzeiten bekommen und sie super genutzt.“ Alle Feldspieler konnten sich am Ende in die Torschützenliste eintragen und auch Keeper Luka Orsolic zeigte von Beginn an einmal mehr eine starke Leistung.

Dabei war nach der Hiobsbotschaft unter Woche durch die schwere Verletzung von Rückraumschütze Kenan Durakovic (Achillessehnenriss) die Stimmung reichlich getrübt. Nach einem Laupheimer Bilderbuchstart mit einer 5:1-Führung nach sechs Minuten nahm Gästetrainer Thomas Pflugfelder eine Auszeit, um seine Mannen aufzurütteln. Doch dauert es bis zur neunten Minuten, bis die Oberstenfelder beim 7:2 ihr zweiten Torerfolg verbuchen konnten. In der Folgezeit kam der achtplatzierte SKV dann besser ins Spiel, doch Rodloff, Remane, Hafner und Co. hatten immer wieder die richtigen Antworten in Form von Toren parat. Über 10:7 legten die HRWler gar auf 14:8 vor, die nächste Auszeit durch die Gäste war fällig nach 23 Spielminuten. Doch an der Laupheimer Dominanz änderte das wenig, beim Stand von 17:10 wurden die Seiten gewechselt.

Auch nach dem Wechsel blieben die Rot-Weißen die spielbestimmende Mannschaft und ließ sich dieses Mal nicht die Butter vom Brot nehmen wie es in der Saison so oft der Fall gewesen war im zweiten Durchgang. Über 25:18 blieb es ein temporeiches Spiel, das die Hausherren in der Rottumhalle souverän über 29:23 und 33:27 sicher nach Hause brachten, ehe die Gäste mit zwei Treffern in Folge am Ende noch Ergebniskosmetik betrieben zum 33:29-Endstand. „Alles in allem war es ein schönes Spiel und ein würdiger Abschluss. Auch wenn der Abstieg schmerzt“, so Trainer Kroll nach den Verabschiedungen der Spieler, die das Team verlassen, und einem gemütlichen Ausklang bei kalten Getränken und warmen Speisen.