HRW Laupheim unterliegt im Derby

Mit 26:28 (11:12) hat der HRW Laupheim in der Handball-Württembergliga Süd das Derby bei der HSG Langenau/Elchingen verloren. In der Tabelle schlagen für den Siebten nun 9:9 zu Buche.

„In erster Linie möchten wir ein riesen Dankeschön an alle mitgereisten Fans aussprechen“, sagte HRW-Trainer Roland Kroll nach dem Spiel. „Was die heute für eine Stimmung gemacht haben, war Wahnsinn.“

Im Derby zeigten beide Mannschaften gleich vollen Einsatz und viel Leidenschaft. Die Rot-Weißen erwischten den besseren Start: In der Abwehr standen sie meist sehr kompakt, sodass die HSG-Spieler oft gezwungen waren, schwierige Wurfgelegenheiten zu nehmen. Im Angriff machten die Laupheimer den Ball schnell und brachten die Abwehr des Gegners so gut ins Laufen. Die Rot-Weißen schlossen oftmals ihre Angriff über die Rückraum-Positionen erfolgreich ab. So stand es in der 15. Minute 8:5 für den HRW. Im weiteren Spielverlauf fehlte den Rot-Weißen dann die nötige Cleverness oder auch das nötige Glück. Langenau/Elchingen nutzte diese kurze Schwächephase des HRW aus und glich zum 9:9 (19.) aus. Nach einer Auszeit von HRW-Trainer Kroll fingen sich die Laupheimer wieder und die rund 550 Zuschauer sahen bis zur Halbzeit eine ausgeglichene Begegnung. Beim Spielstand von 12:11 für die Heimmannschaft ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel spielte der HRW wieder groß auf und erzielte durch ein Tor von Tim Hafner mit dem 18:16 (40.) eine Zwei-Tore-Führung. Dann hatte die Laupheimer jedoch wieder Pech im Abschluss und erneut präsentierten sich die Hausherren etwas abgezockter. Sie starteten einen 4:0-Lauf und lagen infolgedessen nun selbst mit zwei Toren in Front. Doch der HRW hörte nicht auf zu kämpfen. Diese Kampfbereitschaft und Willenskraft der Laupheimer führte dazu, dass sie fünf Minuten vor Ende der Begegnung beim Spielstand von 26:25 noch mit einem Tor in Führung lagen. Doch die HSG Langenau/Elchingen gewann durch einen 3:0-Endspurt die Begegnung mit 28:26. „Schlussendlich hat die HSG Langenau/Elchingen gewonnen, weil sie in den entscheidenden Phasen etwas abgezockter als wir waren", sagte Kroll.