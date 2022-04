HRW Laupheim trifft auf direkten Konkurrenten

Die Handballer des HRW Laupheim haben am Sonntag ein wichtiges Spiel vor der Brust, wenn sie beim direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt in der Württembergliga, der SG Schozach-Bottwartal, antreten. Das Kellerduell beginnt um 17.30 Uhr in der Langhanshalle in Beilstein (Heilbronn-Franken).

Sechs Spieltage vor dem Ende der Saison steht der HRW Laupheim auf dem drittletzten Tabellenplatz in der Württembergliga, der nicht zum Ligaverbleib ausreicht. Jetzt stehen entscheidende Partien auf dem Spielplan, die die Rot-Weißen bei entsprechenden Erfolgen dazu nutzen können, um den Abstiegsplatz zu verlassen. Die erste dieser Begegnungen steht bei der SG Schozach-Bottwartal an. Mit einem Spiel weniger rangieren die Hausherren einen Platz vor den Spielern um Tim Rodloff, haben aber ebenfalls nur zwölf Punkte auf dem Konto. Bei einem Sieg würden die Laupheimer also am nächsten Gegner erst einmal vorbeiziehen. Würde ein möglicher Erfolg mit mehr als fünf Toren Differenz ausfallen, dann würden die Rot-Weißen auch den direkten Vergleich für sich entscheiden, sollte die SG danach bis zum Saisonende in der Tabelle punktemäßig noch gleichziehen.

Doch alle Konjunktive helfen nur wenig, wenn beim direkten Konkurrenten nicht gepunktet wird. So werden die Laupheimer versuchen, die guten Elemente aus dem Spiel vom vergangenen Wochenende gegen die spielstarke Mannschaft aus Deizisau, das der HRW mit 28:29 verlor, mitzunehmen und auf diese Weise die Gastgeber zu bezwingen versuchen. So gilt es nun also, den bereits seit fünf Spieltagen anhaltenden Negativtrend mit fünf Niederlagen in Folge zu durchbrechen. Das wird gegen die SG nicht so leicht werden, verloren die Laupheimer doch auch das Hinrundenspiel in eigener Halle mit 25:30.

Die SG Schozach-Bottwartal hat dagegen bereits ihren negativen Trend beendet. Nach zuvor fünf Niederlagen in Folge gewannen die Spieler von Trainer Henning Fröschle zuletzt in eigener Halle gegen den TV Neuhausen/Erms (30:27). Dabei zeigten sich drei Spieler in Torlaune: Manuel Mönch erzielte acht Treffer, Niklas Hug und Christian Zluhan jeweils sieben Tore. Es gilt für die Laupheimer also einerseits, die torgefährlichen Akteure der SG Schozach-Bottwartal in den Griff zu bekommen und andererseits selbst so viel Initiative an den Tag zu legen, dass sie genug Tore erzielen, um den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt zu bezwingen.