HRW Laupheim treibt Personalplanungen voran

Der Handballverein Rot-Weiß Laupheim hat bereits frühzeitig personelle Weichen für die kommende Saison stellen können, auch wenn der Verbleib in der Württembergliga noch nicht gesichert ist. Neben der bereits seit Dezember feststehenden Zusage von Spielertrainer Roland Kroll haben die Rot-Weißen mit Raphael Büchele einen weiteren Ur-Laupheimer als Co-Trainer auf der Bank. Neben den beiden wird auch Sven Stührmann weiter Teil des Trainerteams bleiben. Aber auch der Spielerkader für die im September beginnende neue Saison ist schon recht weit gestrickt.

Im Rückraum hat sich mit Tim Hafner ein Gesicht der Laupheimer Jugend in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt und ist mittlerweile eine tragende Säule im Rückraum des HRW. „Er tritt schon früh in die großen Fußstapfen seines Vaters Thomas Hafner und macht das von Spiel zu Spiel immer besser“, so Teamchef Sven Schröder über den jungen „Schlacks“. Als Garant für wuchtige Rückraumtore und eine stabile Abwehr können die Rot-Weißen auf Kenan Durakovic auch in der nächsten Spielzeit zählen.

Rodloff ist nicht wegzudenken

Routinier Tim Rodloff ist aus dem Laupheimer Spiel noch nicht wegzudenken. Sei es als Kapitän, Spielmacher, Rückraumschütze oder Sprachrohr des Trainers auf dem Platz wird er das Team auch nächste Saison anführen. Fast schon in Vergessenheit geraten ist Trainer Roland Kroll selbst, der nach seiner Schulteroperation diese Saison pausiert, aber in der kommenden Spielzeit ebenfalls im Rückraum nochmals angreifen möchte.

Ebenso auf der linken Außenposition wird nach HRW-Angaben weiter Konstanz herrschen. Trotz vieler, lukrativer Angebote von anderen Teams aus der Region werden Daniel Amann und Timo Remane ihrem Heimatverein treu bleiben. Nach langer Verletzungspause hat sich der „ewige Laupheimer“ Amann zurück ins Team gekämpft und ist sich momentan auch nicht zu schade, auf der „falschen“ rechten Außenposition auszuhelfen. Remane hat sich vom Youngster zum absolut stabilen Leistungsträger entwickelt, dem die Zukunft gehört. „Um Jungs wie ihn soll in Zukunft die Mannschaft formiert werden“, so Schröder zu den mittelfristigen Plänen der Handballer von der Rottum.

Ein vierter Linkshänder kommt

Auf der Torhüter-Position ist der HRW mit Luka Orsolic und Fabian Federle weiter sehr gut aufgestellt. Der nur einen Steinwurf von den Sporthallen entfernt wohnende Federle und der Ulmer Orsolic ergänzen sich perfekt und bilden ein starkes Team in der schwierigen, aktuellen Saison. Auf der rechten Seite bleibt dem HRW der australische Nationalspieler Timothy Anderson erhalten, der sich an der Rottum pudelwohl fühlt. Die momentan langzeitverletzten Robin Pohl und Luca Geiß wollen nach dem Auskurieren ihrer Blessuren wieder einsteigen bei den Rot-Weißen. Neben diesen drei wird mit Felix Frasch ein vierter Linkshänder die Laupheimer verstärken. Der 24-jährige Student Frasch läuft derzeit für die TSG Söflingen II in der Landesliga auf und zählte zuletzt beim Derbysieg gegen den SC Vöhringen zu den Toptorschützen. Auf der Kreisläuferposition kommt Youngster Hüseyin-Atilla Yigin immer besser in Tritt und steht ebenso in der Abwehr seinen Mann.

Schmerzlich vermisst wird beim HRW sowohl im Angriff am Kreis sowie besonders im Abwehrverbund im so wichtigen Innenblock Routinier Philipp Zodel. Nach seiner schweren Knieverletzung läuft die Reha zwar bereits sehr gut an. Aber ob er den Sprung in die „Erste“ nochmals wagen wird, ist noch fraglich. Dies wäre ein herber Verlust für die Rot-Weißen auf dem Spielfeld, aber halten wollen sie ihn in seinem Heimatverein auf jeden Fall. Der überragend spielende Raphael Groß, der erst im November vergangenen Jahres aus Günzburg zu den Laupheimern gestoßen war, hat sich vom ersten Spiel an als der erhoffte Leistungsträger gezeigt und soll, wenn es nach dem HRW geht, sehr gerne weiterhin das Trikot der Rot-Weißen tragen. „Auch mit Julian Nief und Jonas Reu sind wir im Gespräch, entschieden ist aber noch nichts“, so Sven Schröder weiter zu der Kaderplanung für die im Herbst startende Runde. Doch zunächst gilt noch volle Konzentration auf die laufende Spielzeit, in der Platz sechs erreicht werden soll, um auch nächste Saison in der dann eingleisigen Württembergliga zu spielen.