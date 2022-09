HRW Laupheim steht vor schwerem Auswärtsspiel

Vor einem schweren Auswärtsspiel steht der HRW Laupheim in der Handball-Verbandsliga (Staffel II). Am Sonntag treffen die Rot-Weißen in der Georg-Fink-Halle in Gerstetten (Anwurf: 17 Uhr) auf den Zweiten der Vorsaison, den TV Steinheim, die „Macht vom Albuch“.

Auch wenn das Trainerteam des Gegners den HRW Laupheim zu den Titelfavoriten zählt, hat das desolate Heimspiel der Rot-Weißen gegen den TV Reichenbach (17:38) am vergangenen Samstag gezeigt, dass deren neu formierte junge und auch sehr verletzungsgeschwächte Mannschaft mit dem Titelrennen wenig zu tun hat.

Dennoch gibt es auch Lichtblicke beim HRW. Die beiden Linkshänder Timothy Anderson und Luca Geiß stoßen wieder zur Mannschaft und eröffnen dem neuen Laupheimer Trainerteam Sven Schröder und Tim Rodloff deutlich mehr Möglichkeiten im Angriff. Beide sollen auch mehr Stabilität in die Abwehr bringen. Zudem war die Torhüterleistung in der zweiten Halbzeit beim Saisonauftakt gegen Reichenbach gut. Die Siebenmeter wurden alle sicher verwandelt und die Außenspieler zeigten eine ansprechende Leistung. Die Niederlage gegen den TVR ist im HRW-Lager unter der Woche akribisch aufgearbeitet worden. Die nötigen Schlüsse wurden daraus gezogen und die Trainingsinhalte entsprechend darauf abgestellt.

Völlig anders verlief der Saisonstart beim Gegner TV Steinheim. Während des kompletten Spiels nie im Rückstand, wurde mit voller Ersatzbank ein ungefährdeter 30:26-Auswärtssieg bei der HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf eingefahren.

Die Situation mit Blick auf das anstehende Spiel ist also klar: Hoher Favorit ist der TV Steinheim. Dennoch will sich der HRW – aufbauend auf der guten Trainingsarbeit in dieser Woche und mit verstärktem Team – mit viel Einsatz möglichst teuer verkaufen. „Wichtig ist, auf die eigenen Stärken zu vertrauen und diese konsequent einzusetzen“, so HRW-Coach Sven Schröder.