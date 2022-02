HRW Laupheim steht vor schwerem Auswärtsspiel

Den Handballern des HRW Laupheim steht in der nächsten Begegnung der Württembergliga eine schwere Auswärtshürde bevor: Die Rot-Weißen treten am Samstag beim Tabellendritten SG Lauterstein an. Als Tabellenelfter hat der HRW da lediglich Außenseiterchancen. Spielbeginn ist um 20 Uhr in der Kreuzberghalle in Lauterstein-Nenningen.

Die SG Lauterstein mischt in dieser Saison an der Tabellenspitze der Württembergliga mit. Nur drei Punkte trennen die Lautersteiner vom Spitzenduo Wolfschlugen und Waiblingen, allerdings sind weitere drei Mannschaften hinter der SG mit nur bis zu zwei Punkten Abstand in Lauerstellung. Insbesondere in den Heimspielen zeigten sich die Akteure von Hagen Gunzenhauser sehr stark und gewannen diese Begegnungen vor heimischer Kulisse allesamt bis auf eines, und das war die Partie gegen den Tabellenzweiten Waiblingen. Auswärts sind die Lautersteiner wesentlich anfälliger. So verloren die SG-ler in fremder Halle insgesamt dreimal und spielten einmal remis. Diese Punktverluste in der Fremde waren allesamt gegen schlechter platzierte Mannschaften, zumeist sogar gegen Teams aus dem Tabellenkeller wie in Unterensingen, Albstadt und Schwaikheim. Eine der Niederlagen dürfte aber vor allem für die Begegnung am Samstag eine Rolle spielen, und zwar die in der Laupheimer Rottumhalle. Die Rot-Weißen bezwangen die Lautersteiner im Oktober mit 37:32 und feierten damit ihren ersten Sieg der Saison.

An diese Leistung möchten die Laupheimer Handballer natürlich auch am Samstag anknüpfen. Doch das wird nicht so leicht, denn schließlich möchte sich Lauterstein für diese Pleite revanchieren. Zudem präsentierten sich die Rot-Weißen in der weiteren Saison seit diesem Überraschungserfolg weit weniger stabil als die SG. Siege und Niederlagen treten bei den Laupheimer Handballern immer wieder etwas überraschend auf. So gab es in den beiden Heimspielen je einen Sieg und eine Niederlage, wobei der doppelte Punktgewinn gegen Leonberg, einer Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel, gelang und die Niederlage gegen Schozach-Bottwartal, einem Team auf dem vorletzten Rang, hingenommen werden musste. Wo genau die Laupheimer stehen, ist schwer zu sagen, denn das jüngste Heimspiel am vorigen Samstag musste kurzfristig abgesagt werden.