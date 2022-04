HRW Laupheim steht vor Abstieg

Nach einer 28:33 (14:16)-Niederlage bei den SF Schwaikheim ist der Verbleib in der Württembergliga für die Handballer des HRW Laupheim zwar noch rechnerisch möglich, aber angesichts des Restprogramms der direkten Kandidaten eher unwahrscheinlich. Dabei war die Partie „ein Spiegelbild der Saison“, so HRW-Routinier Tim Rodloff nach dem Match.

Nach einem guten Start der Laupheimer kamen die Gastgeber besser in die Partie, doch die Rot-Weißen gingen ihrerseits nach 35 Minuten wieder mit 19:18 in Führung. Doch torlose knapp zehn Minuten in dieser Phase kosteten den HRW wie schon so oft in dieser Spielzeit die gute Ausgangsposition und brachten das Team von Trainer Roland Kroll von der Gewinnerstraße ab. Als Tabellenvorletzter der Württembergliga haben die Laupheimer bei den zwei noch ausstehenden Spielen, beide vor heimischer Kulisse, zwar noch eine theoretische Chance auf den rettenden Nichtabstiegsplatz. Aber dafür müssten die beiden Konkurrenten SG Schozach-Bottwartal und TSV Alfdorf/Lorch von ihren jeweils noch ausstehenden fünf Spiele mindestens vier verlieren und die HRWler ihre beiden Partien auf jeden Fall gewinnen.

Gegen die SF Schwaikheim benötigten die Laupheimer rund zehn Minuten bis sie ins Spiel fanden und beim 4:4 den ersten Ausgleich durch Kenan Durakovic erzielten, um dann sogar mit 9:7 in Führung zu gehen (15.). Die Chance zum 7:10 blieb dann allerdings ungenutzt und es folgte eine Serie von vier Fehlwürfen und zwei technischen Fehlern der Laupheimer innerhalb von acht Minuten und Schwaikheim erzielte so fünf Treffer in Folge. Zwar waren die Chancen gut herausgespielt und einen Abschluss allemal wert, aber Schwaikheims Torhüter-Routinier Stefan Doll hielt mit seinen 48 Jahren einige Big Points in dieser Phase für seine Farben fest.

Die ohne die erkrankten Daniel Krais, Raphael Büchele und Timo Remane angetretenen Laupheimer hieklten zunächst mit und da beiden Mannschaften die Wichtigkeit des Spiels anzumerken war, unterliefen nun auch den Schwaikheimern einige technische Fehler in dieser Phase. Insgesamt fast schon bezeichnend für den Verlauf der Saison war dann die unglückliche Rote Karte für Timothy Anderson nach 25 Minuten: Das Stürmerfoul durch Stoßen eines Schwaikheimer Angreifers wurde nicht geahndet, aber dadurch fiel der Laupheimer in den sich im Wurf befindlichen Außenspieler, die daraus folgende Disqualifikation schwächte die HRWler erneut. Mit dem Pausenpfiff konnte Schwaikheim einen Konter zum 16:14 verwandeln, ein weiterer Nackenschlag für die Laupheimer Seele.

Nach der Pause spielte Laupheims Routinier Tim Rodloff groß auf und brachte den HRW mit seinen Rückraumwürfen zum 19:18 wieder in Front. Dann wiederholte sich die zehnminütige Angriffsflaute der Rot-Weißen mit drei vergebenen hundertprozentigen Chancen und das Momentum kippte wieder zugunsten der Gastgeber, die zum vorentscheidenden 24:19 erhöhten. Die Schwaikheimer brachten das Spiel dann souverän nach Hause und schwammen sich mit dem Sieg langsam aber sicher in Richtung Tabellenmitte, während für den HRW nach den Ergebnissen des Wochenendes der Abstieg in die Verbandsliga so gut wie sicher ist.

Durch das anstehende spielfreie Wochenende können die Laupheimer nun nochmals Kräfte sammeln, um für die vermutlich zwei letzten Spiele in der Württembergliga am 7. und 14. Mai nochmals alles in die Waagschale zu werfen.