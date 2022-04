HRW Laupheim steht in Schwaikheim mächtig unter Druck

Die Handballer des HRW Laupheim haben am Samstag eine Begegnung mit mindestens vorentscheidendem Charakter im Kampf um den Klassenerhalt in der Württembergliga zu bestehen. Der Vorletzte Laupheim (23 Spiele/13:33 Punkte) tritt beim Tabellenzehnten, den Sportfreunden Schwaikheim (21 Spiele/14:28 Punkte), an. Für den HRW ist ein Sieg Pflicht, will er die Hoffnungen auf den Klassenerhalt weiter am Leben erhalten. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr in der Schwaikheimer Fritz-Ulrich-Halle.

In den letzten drei Spielen der Saison stehen für die Laupheimer einschneidende Partien auf dem Programm. Insbesondere die nächsten beiden Begegnungen gegen Schwaikheim – am Samstag auswärts und zwei Wochen später, am Samstag, 7. Mai, in heimischer Rottumhalle – sind entscheidend, ob die Rot-Weißen weiter in der höchsten württembergischen Spielklasse spielen können. Doch auch für die SF Schwaikheim – die wegen einiger Spielausfälle noch insgesamt fünf Begegnungen zu absolvieren haben – geht es nach wie vor um den Klassenerhalt.

Der Druck für die Spieler von HRW-Trainer Roland Kroll ist am Samstag vermutlich deutlich höher als der für Schwaikheim – zumal die Laupheimer auswärts antreten und dort endlich mal gewinnen müssen. Aber in fremder Halle ging in der bisherigen Saison nicht allzu viel beim HRW. Lediglich drei Punkte nahmen die Rot-Weißen aus den bisherigen zwölf Auswärtspartien mit. Die holte Laupheim beim Sieg beim Lokalrivalen Langenau/Elchingen Anfang November vergangenen Jahres und kürzlich mit dem Unentschieden bei der ebenfalls abstiegsbedrohten SG Schozach-Bottwartal. Das war Anfang April und der bisher letzte Punktgewinn für Laupheim in den zurückliegenden acht Begegnungen.

Die Sportfreunde zeigten sich zuletzt allerdings auch nicht viel konstanter als die Laupheimer. So holten die Schwaikheimer aus den vergangenen acht Begegnungen drei Punkte. Zu einem Sieg gesellte sich ein Unentschieden gegen den TV Neuhausen. In den noch ausstehenden fünf Begegnungen – vier davon in heimischer Halle – hat Schwaikheim allerdings noch zweimal mehr die Möglichkeit als Laupheim, weitere Punkte gegen den drohenden Abstieg zu sammeln. Dabei rechnen sich die Spieler von Trainer Frank Schmid sicherlich in den beiden Spielen gegen die Laupheimer und im Heimspiel gegen den ebenfalls im Abstiegsstrudel befindlichen TSV Alfdorf/Lorch Punktgewinne aus. Mit den zwei Heimspielen gegen die Mittelfeldteams Oberstenfeld und Albstadt beenden die SF die Saison eine Woche später als Laupheim.