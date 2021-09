HRW Laupheim startet mit Niederlage in die Saison

Mit einer 23:28-Niederlage beim SV Leonberg/Eltingen sind die Laupheimer Handballer am Samstagabend in die neue Saison der Württembergliga gestartet.

Nach rund anderthalb Jahren Wettkampfpause zeigten die Rot-Weißen insbesondere in der zweiten Halbzeit zwar eine ansprechende Leistung, mussten dann aber in der Schlussviertelstunde dem Kräfteverschleiß durch die vorangegangene Aufholjagd Tribut zollen.

Die HRWler mussten mit Routinier Daniel Amann auf Außen, Rückraumschütze Tim Hafner und Kreisläufer Hüseyin-Atilla Yigin gleich auf drei Stammspieler verzichten, kamen aber zunächst trotzdem gut in die Partie. Eine unglückliche Strafzeit nach wenigen Minuten sorgte allerdings prompt für Unterzahl und eine Verunsicherung in der Mannschaft. Nervosität machte sich breit in Form von technischen Fehlern und der Zug zum Tor war nicht stark genug, um die Abwehr der Gastgeber im Leonberger Sportzentrum auszuhebeln. Der SV zog auf 3:8 davon und als sich nach rund 20 Minuten auch noch Laupheims Top-Rückraumschütze Kenan Durakovic verletzte, schien die Partie eigentlich schon gelaufen.

Nach dem Pausenpfiff beim Stande von 16:10 für den SV Leonberg/Eltingen aber kämpften sich die HRWler Stück für Stück zurück. Angetrieben vom bärenstarken Timo Remane und dem reaktivierten Routinier Sven Schröder im Rückraum holten die Laupheimer Tor um Tor auf. Nach 45 Minuten erzielte Tim Rodloff das 18:20 und die Partie war auf dem besten Wege, wieder völlig offen zu werden. Beim Stand von 19:21 und einer Überzahlsituation durch eine Strafzeit gegen Leonberg/Eltingen aber blieben einige Laupheimer Chancen ungenutzt, der Ausgleich wäre in dieser Phase durchaus möglich gewesen. Die Gastgeber aber berappelten sich von ihrer Schwächephase wieder und legten drei Tore in Folge nach zum 19:24.

Durch die fehlenden Alternativen von der Bank, insbesondere bei den Rückraumschützen, fehlte den HRWlern am Ende etwas die Kraft und auch das Glück meinte es an diesem Abend einfach nicht gut mit den Rot-Weißen. Am Ende siegte der SV Leonberg/Eltingen verdient mit 23:28. Laupheims Spielertrainer Roland Kroll war mit dem zweiten Spielabschnitt zufrieden: „Das Team hat eine super kämpferische Leistung in der zweiten Halbzeit gezeigt. Die sechs Tore aus der ersten Hälfte waren dann allerdings eine zu große Hypothek für uns.“