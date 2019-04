HRW Laupheim richtet Bezirksentscheid aus

Der HRW Laupheim veranstaltet mit Unterstützung der Volksbank Laupheim-Illertal am Sonntag ab 12.40 Uhr den Bezirksentscheid der VR-Talentiade in der Rottumhalle. Bei diesem Spielfest sollen besonders begabte Kinder des Jahrgangs 2008 in der Sportart Handball entdeckt werden.

In den vorangegangenen zwölf Spieltagen der ersten Runde wurden von Talentsichtern 27 Jungs und 18 Mädchen im Handballbezirk Donau-Bodensee ausgewählt, die nun eine Einladung zum Bezirksentscheid in Laupheim erhalten haben. Gesichtet wurden Kinder des Jahrgangs 2008, die am Übergang der E-Jugend zur D-Jugend stehen. Diese Kinder dürfen nun beim Bezirksentscheid in den Disziplinen Koordination und Handball zeigen, was in ihnen steckt. Unter den 27 Jungs befinden sich vom Gastgeber Tom Grothe, Simon Radi, Luca Rampp und Moritz Mann. Der Spieltag beginnt um 12.40 Uhr mit Koordinationsübungen. Ab 14 Uhr messen sich die Kinder in drei Jungen- und zwei Mädchenmannschaften im Handball. Nach dieser zweiten Runde findet dann am 3. Oktober die letzte Runde – der Verbandsentscheid – statt. An dem dürfen aus den acht Handballbezirken jeweils zehn Kinder teilnehmen.