HRW Laupheim peilt im zweiten Heimspiel ersten Sieg an

Zum zweiten Heimspiel erwartet der HRW Laupheim am Samstag um 20 Uhr den SV Leonberg/Eltingen. Nach der Auftaktpleite gegen Wolfschlugen wollen die Rot-Weißen den Schwung vom Auswärtssieg am vergangenen Wochenende in Alfdorf/Lorch nutzen, um in der zweiten Begegnung in der Rottumhalle den ersten Sieg einzufahren.

Nachdem der HRW Laupheim am vergangenen Spieltag auswärts gegen den vermeintlichen Favoriten TSV Alfdorch/Lorch mit 25:24 (9:9) gewann, werden sie im Heimspiel am Samstag um 20 Uhr alles daran setzen, diesen Aufwärtstrend gegen die SV Leonberg/Eltingen fortzuführen, um sich weiter von den Abstiegsplätzen zu entfernen. „Wir werden versuchen, die Einsatzbereitschaft und den Willen vom vorangegangenen Spiel mitzunehmen und so unseren ersten Heimsieg einfahren“, sagt HRW-Spielertrainer Roland Kroll.

Spannung bis zum Spielende

Am vergangenen Wochenende fuhren die Rot-Weißen bereits im Auswärtsspiel gegen die TSV Alfdorf/Lorch ihre ersten beiden Punkte ein. Bei dem Erfolg in fremder Halle bestand die Spannung bis zum Spielende, denn nur 19 Sekunden vor Ende der Partie glich der TSV aus. Da war der Jubel um so größer, als dann Routinier Tim Rodloff sechs Sekunden vor Schluss das Siegtor warf.

Die SV Leonberg/Eltingen steht mit 2:2-Punkten ebenso wie der HRW Laupheim auf dem sechsten Tabellenplatz. Gleich die erste Begegnung auswärts gegen den SF Schweikheim entschied die Mannschaft des neuen Cheftrainers Chris Auer souverän für sich und verlor dann aber das zweite Saisonspiel unglücklich gegen den TSV Wolfschlugen. Wo die Mannschaft aus Leonberg also steht, ist noch nicht ganz klar, zumal es kurz vor Beginn der Vorbereitung bei der Spielvereinigung zum Trainerwechsel kam: Der ehemalige Cheftrainer Tobias Müller wechselte nämlich in die dritte Liga

Vorfreude aufs Spiel

Der SV Leonberg/Eltingen ist bekannt für sein starkes Tempospiel und dies zumeist schon von Beginn an und über die gesamten 60 Minuten. Zudem verfügen sie mit Lars Neuffer über einen starken Rückraum-Rechten, dem die Laupheimer Abwehr besondere Aufmerksamkeit schenken sollte, da er mit durchschnittlich acht Toren pro Begegnung Topscorer des SV Leonberg/Eltingen ist. „Wir freuen uns schon sehr auf das erste Samstag-Heimspiel zur Prime-Time in der Rottumhalle“, blickte HRW-Trainer Roland Kroll zuversichtlich voraus.

Der HRW Laupheim geht jedoch geschwächt in die kommende Begegnung, da sich Stammspieler Tom Rodloff eine Meniskusverletzung zuzog und somit für mehrere Wochen fehlen wird. Zudem ist der Einsatz von Linksaußen Daniel Amann und Kreisspieler Daniel Krais fraglich, da sich beide Spieler der Laupheimer beim Auswärtsspiel am vergangenem Wochenende verletzten.