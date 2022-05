HRW Laupheim mit letzter Chance zum Klassenerhalt

Die Handballer des HRW Laupheim wollen im Heimspiel am kommenden Samstag ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt in der Handball-Württembergliga wahren. Dazu müssen die Rot-Weißen diese Begegnung gewinnen, wozu sie auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung aus dem Publikum hoffen. Zu Gast sind dann die SF Schwaikheim, gegen die die Spieler von Trainer Roland Kroll ihr jüngstes Saisonspiel vor zwei Wochen in fremder Halle verloren. Die Begegnung in der Laupheimer Rottumhalle beginnt um 19.30 Uhr.

Im vorletzten Saisonspiel haben die Laupheimer Handballer noch ein Fünkchen Hoffnung, dem Abstieg aus der Handball-Württembergliga noch zu entrinnen. Dazu müssen die Rot-Weißen allerdings ihre beiden letzten Saisonspiele gewinnen, die beide in der heimischen Rottumhalle stattfinden. Zunächst sind die SF Schwaikheim zu Gast, die sich durch Erfolge bei einigen Nachholspielen in jüngster Zeit in der Tabelle Richtung Mittelfeld gearbeitet haben. So konnten die Gäste ihre beiden letzten Saisonspiele gegen die direkte Konkurrenz aus Laupheim und Alfdorf/Lorch jeweils für sich entscheiden und rangieren nun mit 18 Pluspunkten auf Platz zehn. Somit kann der HRW sie auch bei günstigsten Resultaten nicht mehr überholen. Bei den jüngsten Siegen zeichnete sich die Mannschaft von Trainer Frank Schmid durch Variabilität im Angriff aus. So gab es jeweils einige Spieler, die mit mehreren Toren zu den Erfolgen der Mannschaft beigetragen haben. Besonders treffsicher zeigten sich dabei Moritz Karcher (Rückennummer 2), Lars Schulz (9), Simon Lorenz (35) und Wael Mamoka (96). Diese Akteure gilt es, besonders in den Griff zu bekommen.

Der HRW Laupheim wiederum kämpft gerade gegen eine Art Anti-Lauf an. Die Spieler von Trainer Roland Kroll konnten aus den vergangenen neun Begegnungen lediglich einen Punkt holen. Besonders ernüchternd sieht die Bilanz in den direkten Vergleichen mit Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte aus, die allesamt zugunsten der Konkurrenz ausfielen – wobei noch zwei Heimspiele gegen Schwaikheim und die Woche darauf gegen Oberstenfeld anstehen. Und die Heimstärke ist auch diese Saison wieder das Pfund, mit dem die Laupheimer wuchern. Fünf der bisher elf Heimbegegnungen entschieden die Rot-Weißen für sich. Drei dieser fünf Siege waren sogar gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Das zeigt, dass das Team von Kroll jeden Gegner schlagen kann. Und das wollen die Rot-Weißen nun gegen die SF Schwaikheim wieder unter Beweis stellen. Dabei hoffen sie auf lautstarke Unterstützung aus dem Publikum.