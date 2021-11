HRW Laupheim landet dritten Sieg in Folge

Mit einem 27:26-Erfolg über den SKV Unterensingen haben die Laupheimer Handballer den dritten Sieg in Folge eingefahren. Mit nunmehr 8:10 Punkten haben die Rot-Weißen dadurch den Sprung auf Platz acht und damit in die Tabellenmitte der Württemberg-Liga geschafft.

In einer hart umkämpften Partie drehten die Hausherren in der Rottumhalle einen 22:23-Rückstand aus der 48. Spielminute mit fünf Treffern in Folge zum vorentscheidenden 27:23 rund drei Minuten vor Schluss. Mehr als der Anschlusstreffer mit dem Abpfiff zum 27:26-Endstand war am Ende für die Gäste vom Tabellenkeller nicht drin.

Entsprechend glücklich war Laupheims Trainer Roland Kroll nach der Partie: „Der psychologische Vorteil mit zwei Siegen aus den letzten beiden Spielen hat uns zusammen mit der Unterstützung der Zuschauer beflügelt. Der Zug zum Tor hat gepasst, wir haben heute nur zu viele Chancen vor dem Tor liegen lassen.“ Das lag auch an den beiden Torhütern auf Unterensinger Seite, die ein ums andere Mal klarste Tormöglichkeiten zunichte machten. Aber auch Laupheims Keeper standen ihren Gegenübern in nichts nach. Hatte Raphael Büchele noch in der ersten Halbzeit einige Paraden gezeigt, so zahlte sich der erste Einsatz von Luka Orsolic im Dress der Rot-Weißen nach seiner langen Verletzungspause wahrlich aus. Zwischenzeitlich hatte er fünf von sieben Würfen pariert, darunter auch einen Strafwurf in der entscheidenden Phase des Spiels und dadurch auch der Deckung Sicherheit gegeben.

Zu Beginn starteten die Laupheimer wie die Feuerwehr und lagen mit 5:1 in Front, doch vergebene Chancen im Angriff und der bärenstarke Maximilian Schlau am Kreis der Gäste sorgten zunächst für einen ausgeglichenen Spielverlauf über 8:8 und 11:11. Während die Gäste weiterhin über den Kreis und aus dem linken Rückraum zu Toren kamen, blieb der HRW-Angriff zu uneffektiv: Ein 13:16-Rückstand zur Pause war die logische Folge.

Auch nach dem Wechsel blieben die Unterensinger zunächst die spielbestimmende Mannschaft, ehe ein Ruck durchs Laupheimer Team ging. Orsolic im HRW-Kasten vereitelte ein ums andere Mal weitere Treffer der Gäste und im Angriff zeigte Tim Hafner eine exzellente Leistung mit insgesamt zehn Toren aus dem Rückraum. Auch Spielmacher Daniel Krais überzeugte mit viel Zug zum Tor und besorgte den Ausgleich zum 23:23 und die 25:23-Führung. Eine Strafzeit gegen die Gäste fünf Minuten vor Schluss sorgte für Überzahl und dadurch für einfache Laupheimer Tore zur Vorentscheidung beim 27:23.

Den Sieg gaben die HRWler bis zum Schluss dann nicht mehr aus der Hand. Damit haben die Rot-Weißen den Anschluss an die Tabellenmitte hergestellt und können nächsten Sonntag mit breiter Brust beim Tabellensechsten TSV Deizisau auflaufen.