HRW Laupheim: Kommende Saison wird große Herausforderung

Die Saison des Württembergligisten HRW Laupheim ist zu Ende. Die Planungen für die kommende Saison laufen freilich schon länger im Hintergrund, denn es wird eine Spielzeit werden, die es in sich hat: Aufgrund der Spielklassenreform wird die kommende Saison eine große Herausforderung, denn um auch 2020/21 in der höchsten, dann eingleisigen Spielklasse in Württemberg vertreten zu sein, wird voraussichtlich Platz sechs nötig sein.

Beim Trainerteam hat sich die Kooperation von Mihut Pancu als Cheftrainer mit Co-Trainer Klaus Hornung bewährt, was auch die positive Punkteausbeute seit dem Wiedereinstieg von Hornung belegt. „Mihut ist ein sehr akribischer Trainer und hängt sich voll rein. Klaus ist sehr direkt und klar und auch das brauchen die Jungs, damit der Fokus auf die wichtigen Dinge da ist“, sagt HRW-Vorsitzender Helge Stührmann. „Die Rückrunde hat gezeigt, dass wir von der Spielstärke her absolut das Zeug dazu haben, das ambitionierte Ziel Platz sechs auch zu erreichen.“

Der Kader der Rot-Weißen bleibt weitestgehend beieinander, alle Spieler haben für die kommende Saison bereits zugesagt. Lediglich Kreisläufer Louis Dück, der bislang mit Doppelspielrecht mit dem VfL Günzburg A-Jugend-Bundesliga und in Laupheim bei den Herren spielte, wechselt nach Blaustein. Tim Hafner bleibt dem HRW erhalten. Er hat bisher per Doppelspielrecht ebenfalls in der A-Jugend-Bundesliga in Günzburg gespielt und konnte dadurch nicht immer mit dem HRW-Herrenteam trainieren. Dies wird nun der Fall sein.

Neben den bekannten, älteren Führungsspielern haben sich die Youngster Timo Remane auf der Mittelposition und Fabian Federle im Tor zu echten Leistungsträgern weiterentwickelt. Die Analyse im Vergleich zu den Top Fünf der Liga zeigt, dass die Rot-Weißen insbesondere im Tempospiel nach vorn noch zulegen müssen. Hierzu muss grundsätzlich der Hebel in der Abwehrarbeit angesetzt werden, um mehr einfache Tore über die erste und zweite Welle zu erzielen. Dies wird ein Schwerpunkt in der ab Juni beginnenden Vorbereitung sein.

Mit Thomas Hafner und Burim Kryeziu haben die HRWler auch für die zweite Mannschaft, die den Klassenerhalt in der Bezirksliga am letzten Spieltag geschafft hat, ein neues viel versprechendes Trainerteam gefunden. „Wir wollen zukünftig einen starken Austausch mit der zweiten Mannschaft hinbekommen und unsere Talente aus der A-Jugend so schneller an höhere Aufgaben heranführen“, sagt Tom Hafner, der als Sportlicher Leiter einen starken Fokus auf die Anschlussförderung, das heißt den Wechsel aus der A-Jugend in den Herrenbereich, legt. Mit B-Lizenzinhaber Joachim Emmerich wird auch die A-Jugend sehr gut betreut. In dieser Konstellation soll sich das durchgängige HRW-Konzept auch am Ende der Jugend-Ausbildung etablieren.