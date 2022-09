HRW Laupheim kassiert herbe Auftaktniederlage

Der HRW Laupheim ist mit einer zu erwartenden Niederlage gegen den TV Reichenbach in die neue Saison in der Handball-Verbandsliga gestartet. Am Ende schlug eine herbe 17:38-Pleite in der Rottumhalle zu Buche. Die Gäste aus der Nähe von Esslingen waren dabei ihrer Favoritenrolle über die gesamte Spielzeit hinweg deutlich gerecht geworden.

Für die Rot-Weißen war die klare Niederlage ein deutliches Signal, dass das Ziel Klassenerhalt ein hartes Stück Arbeit wird angesichts des personellen Aderlasses von sechs Stammspielern nach dem Abstieg aus der Württembergliga. Zu allem Überfluss hatte sich Rückkehrer Andreas Laatsch im Training zuvor schwer an der Achillessehne verletzt und fällt monatelang aus. Rückraumschütze Kenan Durakovic befindet sich mit der gleichen Verletzung aus dem Mai dieses Jahres derweil noch im behutsamen Aufbautraining. Mit Timothy Anderson und Luca Geiß fehlten zum Auftakt zudem noch beide Linkshänder, sodass das Laupheimer Trainerteam Sven Schröder und Tim Rodloff lediglich eine Rumpftruppe aufbieten konnte.

Schröder streifte sich selbst sogar ein Trikot über und auch die kurzfristigen Zusagen der Routiniers Robin Pohl und Philipp Zodel sorgten für etwas Entlastung der verbliebenen Stammspieler. Die Reichenbacher dagegen warteten mit einer voll besetzten Bank auf, von der Gästetrainer Jochen Masching munter durchwechseln konnte, während beim HRW einige Akteure die vollen 60 Minuten gehen mussten.

Die ersten Minuten begannen noch ordentlich, ehe die Gäste sich durch drei ungeschickte Aktionen jeweils Strafzeiten einhandelten. Doch der HRW war spielerisch nicht in der Lage, die numerische Überzahl zu nutzen. Die Gäste dagegen blieben abgeklärt genug und boten als Team eine überragende Angriffseffektivität von mehr als 70 Prozent an diesem Abend. Allein Linksaußen Yannik Heetel netzte bei 14 Versuchen 14 Mal ein – darunter drei Strafwürfe – und blieb somit ohne Fehlwurf. Beim 5:10 (15.) durch Max Reiner schien das Spiel einigermaßen ausgeglichen, doch in der Folge dominierten die Gäste immer mehr. Beim sehenswerten Treffer zum 11:21 unter die Latte durch Daniel Krais Sekunden vor dem Pausenpfiff war jede Menge Frust dabei, denn ansonsten prallten die Laupheimer gegen die kompakte Reichenbacher Abwehr zu oft ab.

Auch nach dem Wechsel blieben die Gäste klar spielbestimmend und zeigten, dass ihr Saisonziel oberes Tabellendrittel durchaus gerechtfertigt ist. Über 14:31 und 17:33 hätte es gar noch für etwas Laupheimer Ergebniskosmetik gereicht, doch fünf Treffer der Reichenbacher in Folge zum 17:38-Endergebnis machten die Niederlage auch in der Höhe sehr schmerzhaft für die Laupheimer und zeugte davon, dass der Neuaufbau viel Geduld und Training erfordert.

„Es liegt ein gehöriges Maß an Arbeit vor uns, aber ich bin zuversichtlich, dass unsere Jungs das bewältigen. Sie werden sich Schritt für Schritt im Training verbessern“, sagte der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann nach der Partie. „Wichtig ist uns dabei der Zusammenhalt im Team und der Rückhalt unserer Fans. Wir schauen nach vorn. Jedes Spiel ist eine Erfahrung, die in die Entwicklung unseres Teams einzahlt.“

Zum nächsten Spiel – auswärts gegen TV Steinheim – kehren die Linkshänder Timothy Anderson und Luca Geiß zurück. Und auch Routinier Philipp Zodel wird das Team wieder unterstützen, sodass der HRW dann mit einer schlagkräftigeren Mannschaft auflaufen kann. Ziel ist es, die Fehlerquote im Angriff zu reduzieren und die Abwehrleistung zu stärken.