HRW Laupheim ist im Kellerduell gefordert

Söflingen holt Torjäger aus Laupheim: Nachdem bekannt geworden war, dass Mathias Salger seinen Vertrag bei der TSG Söflingen nicht verlängern und seine Handballschuhe an den Nagel hängen wird, ging der Drittligist auf Suche nach einem Nachfolger im Rückraum – und wurde jetzt fündig. Mit Tim Hafner vom HRW Laupheim kommt der aktuelle Top-Torschütze der Württembergliga zu den Söflingern. Hafner verbrachte bereits in der Jugend einige Zeit bei der TSG Söflingen und spielte später mit dem VfL Günzburg in der A-Jugend-Bundesliga. Mit dem Gardemaß von 1,95 Meter kommt der gelernte Physiotherapeut fast schon an die Größe seines Vorgängers heran. „Nach Roland Kroll, Constantin Striebel und Tim Rodloff wagt nun wieder ein Spieler den Sprung von Laupheim nach Söflingen, um einen weiteren Schritt in seiner Kariere zu machen“, heißt es auf der Homepage der TSG. (sz)

Die Handballer des HRW Laupheim stehen vor einer wichtigen Aufgabe in der Württembergliga. Beim Schlusslicht SKV Unterensingen (19 Spiele) möchten die Rot-Weißen, derzeit Tabellenelfter (18 Spiele) unbedingt punkten, um wieder Anschluss ans Mittelfeld der Liga zu bekommen. So hoffen die Laupheimer am Samstag ab 19.30 Uhr in der Bettwiesenhalle in Unterensingen auf einen „Big Point“ im Kellerduell.

Allerdings sollten die Laupheimer die Gastgeber nicht unterschätzen, die bisher nur sechs Punkte sammeln konnten, wohingegen der HRW immerhin schon doppelt so viele Zähler erreicht hat. Doch haben sich die Rot-Weißen in dieser Saison gerade gegen die direkten Konkurrenten nicht immer von ihrer besten Seite gezeigt. So holten sie zwar gegen die beiden besser platzierten Mannschaften Langenau/Elchingen und Albstadt jeweils zwei Punkte aus zwei Spielen, doch gegen die zwei schlechter rangierenden Teams Schozach-Bottwartal (12./18 Spiele/10:26 Punkte) und Alfdorf/Lorch (13./15 Spiele/9:21 Punkte) gab es jeweils recht deutliche Niederlagen mit fünf beziehungsweise sechs Toren Unterschied – und das jeweils zu Hause. Die beiden Auswärtsbegegnungen gegen diese beiden Mannschaften stehen noch aus.

Und im Heimspiel gegen den nächsten Gegner aus Unterensingen sicherte sich der HRW zwar einen wichtigen 27:26-Sieg, musste aber bis zuletzt um diesen zittern. Doch so unterschiedlich die Leistungen gegen die direkten Konkurrenten auch waren, so unberechenbar gut spielten die Laupheimer in dieser Saison schon mehrfach gegen Teams aus dem Mittelfeld. Ausfälle durch Verletzungen oder Corona sind eben nicht so leicht wegzustecken.

Der SKV Unterensingen hat einen noch rätselhafteren Saisonverlauf. Der bisher letzte doppelte Punktgewinn gelang vor neun Spieltagen Mitte Januar. Gegner war kein geringerer als Tabellenführer VfL Waiblingen, der in Unterensingen knapp verlor. Dazwischen gab es für den SKV nur noch einen einfachen Punktgewinn bei der SG Lauterstein, immerhin Tabellenvierter. Angesichts dieser Zahlen hat die Mannschaft von Trainer Konstantin Glöckler das Potenzial, jeden Gegner zu schlagen. Dies war auch beim Hinrundenspiel in der Laupheimer Rottumhalle zu sehen. Dabei bekamen die Rot-Weißen insbesondere Florian Brändle nicht in den Griff, der in dieser Begegnung mit zehn Treffern brillierte.