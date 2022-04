HRW Laupheim ist erneut im Kellerduell gefordert

Die Handballer des HRW Laupheim haben nach dem Teilerfolg bei der SG Schozach-Bottwartal die zweite wichtige Partie im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Württembergliga vor der Brust. Die Rot-Weißen müssen dabei erneut in einem Kellerduell, diesmal beim Tabellenletzten TSV Alfdorf/Lorch, ran. Spielbeginn ist am Mittwoch um 20.30 Uhr.

Wie viel der Punkt aus der Auswärtspartie beim direkten Konkurrenten Schozach-Bottwartal für den HRW wert ist, wird sich erst nach dem Spiel bei Alfdorf/Lorch zeigen. Denn nach wie vor rangiert das Team von Spielertrainer Roland Kroll auf dem drittletzten und damit einem direkten Abstiegsplatz. Allerdings sind es bis zu Rang neun nur drei Zähler Rückstand. Nach der spielerisch starken Leistung im Heimspiel gegen Deizisau (28:29) gab es zuletzt für den HRW bei Schozach-Bottwartal zumindest einen Punkt auswärts. Das lässt auch für die Partie in Alfdorf hoffen, wenn die Mannschaft es schafft, an diese Leistungen anzuknüpfen.

Alfdorf/Lorch ist zuletzt in der Tabelle zurückgefallen. Einerseits liegt das an mehreren ausgefallenen Spielen. So hat der TSV aktuell insgesamt vier Partien weniger absolviert als der HRW. Darüber hinaus tat der Spielplan sein Übriges: Die Auswärtsspiele bei den Spitzenteams Deizisau und Waiblingen gingen beide verloren. Dabei lässt insbesondere das Spiel vor Wochenfrist aufhorchen, das die Alfdorfer nur mit zwei Toren gegen den Spitzenreiter verloren.

Wenig gute Erinnerungen haben wiederum die Laupheimer an das Hinrundenspiel in der Rottumhalle, das die Rot-Weißen mit sechs Toren Differenz verloren. Dabei hatten beim TSV damals insgesamt vier Spieler mit vier und mehr Toren geglänzt. Vor allem Kevin Neumaier war mit sechs Treffern sehr gut drauf, aber auch Mathias Dreimann, Dominik Sos Aleksa Djokic zeigten sich zielsicher.