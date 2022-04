HRW Laupheim in großen Abstiegsnöten

TSV Alfdorf/Lorch – HRW Laupheim 34:31 (17:17). HRW: Federle - Durakovic (8 Tore), Rodloff (2), Pohl (2), Anderson (3), Yigin, Hafner (2), Geiß (3), Krais (2), Nokic, Remane (9/1 davon per Siebenmeter).

Die Handballer des HRW Laupheim haben im Nachholspiel beim bis dahin Tabellenletzten TSV Alfdorf/Lorch eine bittere 31:34 (17:17)-Niederlage hinnehmen müssen. Damit verpassten es die Rot-Weißen im Kellerduell der Württembergliga wichtige Punkte mitzunehmen im Kampf gegen den Abstieg. Die Gastgeber (18 Spiele/11:25 Punkte) schöpften dagegen wieder etwas Hoffnung, liegen aber immer noch zwei Zählern hinter den Laupheimern (22 Spiele/13:31 Punkte), die weiterhin den drittletzten Rang und damit einem direkten Abstiegsplatz innehaben.

„Wir konnten die Einstellung und das Selbstvertrauen der letzten Spiele dieses Mal nicht abrufen, insbesondere nicht in der zweiten Halbzeit“, analysierte HRW-Trainer Roland Kroll nach der Partie. „In der Abwehr haben wir keinen Zugriff gehabt und im Angriff zu wenig Struktur gezeigt.“

72 Stunden vor der Partie bei Alfdorf/Lorch, hatte sich der HRW noch auswärts im Kellerduell mit 27:27 von der SG Schozach-Bottwartal getrennt. Durch die ungewohnte Anwurfzeit unter der Woche benötigten die HRWler einige Minuten, um ins Spiel zu kommen. Beide Teams setzten auf eine defensive 6:0-Abwehrformation und bereiteten dem Gegner jeweils einiges Kopfzerbrechen. Die Laupheimer verpassten es schon in der ersten Hälfte, aus den Ballgewinnen hinten durch einfache Kontertore Kapital zu schlagen. Drei Bälle landeten dabei nicht im Tor des Gegners, die es ihrerseits aber auch nicht besser machten und ebenfalls zahlreiche Chancen vertändelten. Timo Remane und Kenan Durakovic zeigten sich gewohnt treffsicher an diesem Abend und erhöhten zur 13:10-Führung für Laupheim (18.). Doch Sicherheit wollte selbst angesichts dieses Laufes einfach nicht einkehren im Laupheimer Spiel: Überhastete Abschlüsse, technische Fehler und letztlich eine immer löchriger werdende Abwehr brachten die Gastgeber wieder zurück ins Spiel. Alfdorf/Lorch hatte mit Aleksa Djokic einen sicheren Schützen von der Außenposition und beim Strafwurf, der in der 28. Minute beim 16:15 wieder die Führung für sein Team zurückholte. Routinier Tim Rodloff hielt mit zwei Treffern vor und nach der Pause für Rot-Weiß die Fahnen hoch, musste aber seiner vor zehn Tagen erlittenen Fußverletzung dann doch Tribut zollen.

In der Folge setzte weiter Kenan Durakovic aus dem Rückraum der Laupheimer die Akzente, ehe Timo Remane die gute Abwehrarbeit mit einem schnellen Kontertreffer zur 22:21 Führung belohnte (37.). Doch anstatt die Führung auszubauen, vertändelten die Rot-Weißen nun zwei Bälle und konnte auch in Überzahl ihre Chancen nicht nutzen. Der TSV bedankte sich und bestrafte seinerseits die nun immer schwächer werdenden HRWler mit sicheren Abschlüssen und legte Tor um Tor nach zur 30:27-Führung (51.). Eine Strafzeit gegen Laupheim in der 51. Minute sorgte letztlich für die Entscheidung: Die Gastgeber erhöhten vorentscheidend auf 32:27 (53.). Bei noch sieben zu spielenden Minuten blieben die Alfdorfer abgeklärt und verwalteten die Führung sicher bis zum Schlusspfiff und dem Endstand von 34:31.

Durch diese Niederlage stecken die HRWler weiter tief im Abstiegskampf und haben mit dem Tabellenführer VfL Waiblingen beim Heimspiel am Samstag (Anwurf: 20 Uhr) eine Herkulesaufgabe vor sich.