HRW Laupheim II verliert gegen den Tabellenführer Lustenau.

Die zweite Mannschaft des HRW Laupheim hat ihr Heimspiel in der Handball-Bezirksliga gegen Tabellenführer HC Lustenau mit 27:31 (11:15) verloren.

„Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht“, sagte HRW-Trainer Thomas Hafner, „am Schluss hat es dann zwar leider nicht gereicht, hier heute zu punkten, aber wir haben gegen den Tabellenführer gespielt. Da kann man auch mal verlieren. Viel wichtiger ist, dass wir alles gegeben haben und auch über weite Strecken gezeigt haben, dass wir ein ebenbürtiger Gegner waren.“

Dabei hatten die Rot-Weißen den besseren Start: Die relativ defensiv ausgerichtete 5:1-Abwehr stand gut, sodass der Gegner oft gezwungen war, aus der zweiten Reihe zu werfen und im Angriff spielte sich der HRW geduldig und mit letzter Konsequenz die Chancen heraus. So erzielte Sebastian Emmerich in der zehnten Spielminute den 4:2-Führungstreffer. Doch der Gegner zeigte sich unbeeindruckt und startete einen 4:0-Lauf und war dann selbst mit zwei Toren in Führung. Die Gäste schafften es dann, die Führung bis zur Hälfte weiter auszubauen. Beim Spielstand von 11:15 ging es für beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

Nach der Halbzeitunterbrechung wurde die Begegnung zunehmend kampfbetonter: Geschenkt wurde sich nichts. In der 43. Spielminute erzielte Marius Schöferle den 18:20-Anschlusstreffer und beim HRW Laupheim lebte die Hoffnung, das Spiel noch mal drehen zu können. „Wir haben nicht aufgegeben“, sagt HRW-Co-Trainer Burim Kryeziu, „das hat mir heute am besten gefallen, dass selbst wenn wir mal mit vier Toren zurücklagen, wir trotzdem weiter gekämpft haben.“

Doch die Gäste zeigten, warum sie bislang ungeschlagen sind. Immer wieder trafen sie aus dem Rückraum sehr schwierige Würfe und brachten so die Führung über die Zeit. Schließlich gewann das Team aus Österreich verdient mit 31:27.

Am kommenden Wochenende hat der HRW Laupheim II spielfrei. In zwei Wochen geht es gegen den Drittplatzierten TSB Ravensburg weiter. Derzeit belegt der HRW II mit 5:5 Punkten den fünften Tabellenplatz.