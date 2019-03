HRW Laupheim hofft auf dritten Sieg in Folge

Die Württembergliga-Handballer des HRW Laupheim sind am kommenden Samstag um 20 Uhr auswärts bei der HSG Ostfildern gefordert. Nach zwei Siegen in Serie wird die Mannschaft von Trainer Mihut Pancu versuchen, erneut als Sieger vom Feld zu gehen.

„Ostfildern ist eine sehr heimstarke Mannschaft, wobei es bei uns vor allem auf eine gute Abwehrleistung ankommt“, sagt HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann. „Wenn wir wie in den vergangenen zwei Begegnungen unser Spiel spielen, bin ich ganz guter Dinge, dass wir dieses Spiel für uns entscheiden können.“

In der vergangenem Partie hatte der HRW Laupheim mit 32:25 gegen den HC Hohenems gewonnen. Sehr stark bei dieser Begegnung war die ganze Abwehrarbeit einschließlich Torhüter Fabian Federle. So konnte der HRW Laupheim immer wieder Tempogegenstöße laufen und dadurch relativ einfache Tore erzielen. Die Rot-Weißen kamen auch sehr gut in die Begegnung, wobei Kenan Durakovic mit vier Toren in den ersten acht Minuten überzeugen konnte. Der HRW hielt den Vorsprung und es ging beim Spielstand von 15:8 in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel hielt die Mannschaft von Trainer Mihut Pancu den Vorsprung und gewann schlussendlich verdient mit 32:25.

Der kommende Gegner, die HSG Ostfildern, ist relativ stark im Angriff und wirft durchschnittlich etwa 30 Tore. Jedoch zeigt Ostfildern in der Abwehr Schwächen: So konnten in der laufenden Spielzeit bereits drei Mannschaften mehr als 40 Tore erzielen, was im Handball relativ viele sind.

Trotzdem überzeugt die Mannschaft von Trainer Michl Jäger als Team: Es gibt nicht den alles entscheidenden Spieler, der immer die meisten Tore erzielt. Das ist eine weitere Stärke des Teams, da sich die Rot-Weißen auf die ganze Mannschaft konzentrieren müssen und nicht nur auf einen Spieler.