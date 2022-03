HRW Laupheim hofft auf Auswärtspunkte

Zu einer schweren Auswärtsbegegnung reisen die Handballer des HRW Laupheim am Samstag, wenn es gegen die HSG Albstadt geht. Mit einem Sieg können die Rot-Weißen den Tabellenneunten der Württembergliga sogar hinter sich lassen. Anpfiff in der Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen ist um 20 Uhr.

„Das wird ein Spiel, das genauso wichtig wie schwierig für uns wird“, sagt Laupheims Trainer Roland Kroll mit Blick auf die anstehende Partie. Die HSG Albstadt hat in der vergangenen Woche daheim einen Punkt gegen Deizisau geholt. Laut Kroll war dies ein Ausrufezeichen, schließlich rangiert der TSV Deizisau auf dem vierten Tabellenplatz. Doch in der heimischen Mazmannhalle ist die HSG Albstadt eine Macht. Zehn ihrer bislang insgesamt 13 Punkte holten die Männer von der Alb vor eigenem Publikum. Dabei rangen sie neben dem TSV Deizisau auch dem Tabellenführer VfL Waiblingen einen Punkt ab. „Albstadt spielt eine sehr aggressive und offensive Abwehr, von der wir uns nicht beeindrucken lassen dürfen“, appelliert der Laupheimer Trainer an seine Spieler, dem Gastgeber von Anfang an Paroli zu bieten.

Auf diese Weise ist es den Rot-Weißen schließlich auch im Hinrundenspiel gelungen, sich die beiden Punkte gegen die HSG zu sichern. Dabei gewannen die Laupheimer mit 33:28 vor rund 250 Zuschauern in der Rottumhalle.

„Die Personaldecke sieht nach wie vor nicht so gut für uns aus“, hadert Kroll mit den fehlenden Alternativen. Denn für Robin Pohl und Tim Anderson wird die Begegnung wohl noch zu früh sein, um wieder mitwirken zu können. Zudem hätten einige Spieler nach wie vor Trainingsrückstand, nachdem sie krank waren. Dennoch setzt der HRW darauf, auch auswärts mal wieder zu punkten.

Der bisher letzte Erfolg der Laupheimer in fremder Halle datiert vom 6. November vergangenen Jahres, als die Rot-Weißen den Lokalrivalen Langenau/Elchingen mit 33:28 bezwangen.