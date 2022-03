HRW Laupheim hat Derby vor Brust

Auch für eingefleischte HRW-Fans ist die Sache klar. „Derby gegen Langenau in eigener Halle – mehr muss man zu diesem Spiel eigentlich nicht sagen“, so Laupheims Trainers Roland Kroll zur nächsten Aufgabe der Rot-Weißen, die am Samstag den „ewigen Rivalen“ HSG Langenau/Elchingen im Abstiegskampf der Handball-Württembergliga empfangen. Spielbeginn ist um 20 Uhr in der Laupheimer Rottumhalle.

Die Wege des HRW Laupheim und der HSG Langenau/Elchingen kreuzten sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder – und das in verschiedenen höherklassigen Ligen. So liegt in der relativen Nähe beider Handballvereine auch der Reiz dieser Begegnung, die absoluten Derby-Charakter hat. Die Gäste aus Langenau und Elchingen liegen mit zwei Punkten mehr auf der Habenseite auf dem neunten Platz der Württembergliga-Tabelle. Trotz dieses kleinen Polsters werden die Gäste alles daran setzen, die Partie für sich zu entscheiden. Dafür spricht zum einen der Ehrgeiz, ein Derby grundsätzlich für sich entscheiden zu wollen.

Zudem hat Langenau/Elchingen noch eine Rechnung mit den Rot-Weißen offen. Im Hinrundenspiel musste die HSG eine bittere Niederlage mit fünf Toren Unterschied in eigener Halle einstecken. So ist sich HRW-Trainer Kroll sicher: „Das wird ein unheimlich spannendes und intensives Spiel in der Rottumhalle.“

Die HSG Langenau/Elchingen hatte zuletzt zwei spielfreie Wochenenden und dadurch die Möglichkeit, sich auf das Derby vorzubereiten. „Ich erwarte, dass sie mit vollem Kader und ausgeruht in Laupheim auflaufen werden“, warnt Kroll seine Spieler davor, den Gegner zu unterschätzen, auch wenn die HSG vor der unfreiwilligen Spielpause vier Niederlagen in Folge kassierte.

Die Laupheimer zeigten sich dagegen zuletzt recht heimstark. Der letzte Punktverlust in eigener Halle datiert von Ende November vergangenen Jahres. Allerdings haben die Rot-Weißen in der Zwischenzeit auch nur zwei Heimspiele absolviert. „Unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen den zweiten Derbysieg gegen Langenau“, fordert daher Laupheims Coach Kroll und präzisiert: „Dazu müssen wir ähnlich wie beim Auswärtssieg in Langenau eine Topleistung abliefern.“ Zudem hofft er auf große Unterstützung vonseiten der Laupheimer Fans: „Im Namen der Mannschaft: Kommt in die Halle, feuert uns an für den Derbysieg.“