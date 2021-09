HRW Laupheim freut sich auf Top-Gegner

Mit dem TSV Wolfschlugen empfängt der HRW Laupheim eine Top-Mannschaft zum ersten Heimspiel der eingleisigen Württembergliga-Saison. Die Begegnung beginnt am Sonntag um 18 Uhr in der Laupheimer Rottumhalle.

„Wir freuen uns unheimlich auf das erste Heimspiel vor unserem genialen Publikum“, hofft der Laupheimer Coach auf die gewohnt lautstarke Unterstützung von den Rängen. Bereits in der vergangenen Saison, die nach nur drei Spieltagen abgebrochen werden musste, empfingen die Rot-Weißen den TSV Wolfschlugen als ersten Heimgegner. Damals endete die Partie mit einem Fünf-Tore-Auswärtssieg der Gäste, die in der Rottumhalle ihre Stärken in einem sehr guten Tempospiel zeigten. „Ich bin gespannt, ob der neue Trainer Steffen Klett das ohnehin sehr gute Tempospiel des TSV noch mal verbessern konnte“, fragt sich der Laupheimer Trainer Roland Kroll vor der ersten Begegnung in eigener Halle.

Zudem wird spannend zu beobachten sein, inwiefern bereits die Handschrift des neuen Coaches erkennbar ist. Beim Saisonauftakt, den Wolfschlugen in eigener Halle ausrichtete, waren aber zumindest vom Endergebnis her noch wenig Defizite zu erkennen. So besiegte der TSV Wolfschlugen den TSV Alfdorf/Lorch mit 29:24. Allerdings lagen die Gastgeber noch zur Halbzeit mit 11:14 in Rückstand, sodass sie womöglich in der zweiten Hälfte auch vom Heimvorteil profitierten.

Während aber der TSV Wolfschlugen mit dem Polster eines Sieges in die Begegnung beim HRW Laupheim gehen kann, geht es für die Rot-Weißen darum, die Niederlage vom vergangenen Wochenende verdaut zu haben und die entsprechenden Schlüsse zu ziehen, um die ersten Saisonpunkte einzufahren. „Für uns heißt es also, das Auftaktspiel richtig einzuordnen und unsere Lehren daraus zu ziehen“, fordert der Laupheimer Trainer Roland Kroll. Ein besonderes Augenmerk wird der HRW dabei auf die beiden starken Gästespieler Marcel Rieger und Johannes Rebmann haben, die im ersten Saisonspiel gleich mit sieben und acht Toren erfolgreich waren. Dazu ist für Kroll allerdings ein vollzähliger Kader wichtig. „Hoffentlich entspannt sich die personelle Situation im Laufe der Woche.“ Schließlich hatte sich Kenan Durakovic vergangene Woche verletzt.