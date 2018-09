HRW Laupheim bleibt im Tabellenkeller

Der erhoffte Befreiungsschlag in der Handball-Württembergliga ist für den HRW Laupheim im Derby ausgeblieben: Die Rot-Weißen unterlagen auch in ihrem dritten Saisonspiel trotz Pausenführung zu Hause gegen die HSG Langenau/Elchingen mit 28:29 (15:14).

„Wir machen eindeutig zu viele Fehler“, bilanzierte HRW-Trainer Mihut Pancu nach der Begegnung. „Erst wenn wir diese Fehler abbauen, werden wir bessere Ergebnisse erzielen.“ Somit bleiben die Laupheimer mit 0:6 Punkten vorerst im Tabellenkeller stecken, während sich die vor diesem Spieltag ebenfalls noch punktlosen Gäste aus Langenau/Elchingen mit ihrem ersten Saisonsieg auf den zehnten Platz vorschoben.

Symptomatische Schlussszene

Symptomatisch für die kleinen Fehler, die der HRW-Coach meinte, war die Schlussszene: Beim Stand von Stand von 28:28 und nur noch rund 30 Sekunden Restspielzeit mussten die Laupheimer noch einen Gegenangriff der HSG abwehren, um zumindest einen Punkt aus der Begegnung zu retten. Fünf Sekunden vor dem Ende wurde ein Foul auf halblinker Position zugunsten der HSG gepfiffen. Doch anstatt sofort eine Abwehrmauer am Kreis zu bilden, wurde dem Gegner der Ball zum Ausführen des Freiwurfs zugespielt. Goalgetter Henrik Schenk ließ sich diese unverhoffte Chance nicht nehmen und warf postwendend mit der Schlusssirene in das Laupheimer Tor. Das frenetisch anfeuernde HRW-Publikum erstarrte ebenso wie die Laupheimer Spieler in Fassungslosigkeit, während die Gästespieler ihr Glück kaum fassen konnten. So standen die Rot-Weißen trotz großen Kampfgeistes wieder mit leeren Händen da.

Dabei zeigten die Laupheimer von Beginn an, dass sie bereit waren, den Kampf in diesem Lokalderby anzunehmen. Einen kurzen Hänger nach dem 3:3 nutzten die Gäste zunächst zu einer Drei-Tore-Führung (4:7). Nach einer Auszeit von Pancu kamen die Rot-Weißen aber sofort wieder auf 8:8 heran und konnten das Spiel sogar zu einer 15:14-Pausenführung drehen. „Dennoch haben wir in dieser Phase viel zu viele Bälle verschenkt und den Gegner zu leichten Gegentoren eingeladen“, bemängelte der HRW-Trainer.

HSG kann Kräfte sparen

Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung weiterhin hart umkämpft. Ein Unterschied zeigte sich allerdings weiterhin in der Art, wie die Mannschaften ihre Tore erzielten: Während die Laupheimer sich fast jeden Treffer hart erkämpfen mussten, war Langenau/Elchingen häufig mit der schnellen Mitte erfolgreich und konnte somit eher Kräfte sparen. „Wir hatten das vor dem Spiel extra angesprochen, doch dann waren wir leider immer mal wieder nicht wach genug“, haderte Mihut Pancu.

In der 49. Minute schienen dennoch die Laupheimer auf der Siegesstraße zu sein, als sie erstmals eine Zwei-Tore-Führung verzeichneten (24:22). Doch durch schlechte Abschlüsse brachten sich die Gastgeber wieder ins Hintertreffen und mussten ab dem 25:26 (55.) immer einem Rückstand hinterherlaufen. Als sich die Zuschauer schon auf ein Unentschieden eingestellt hatten, kam es schließlich noch zu dem abschließenden Freiwurf, den die Gäste gedankenschnell zum Erfolg nutzten.

Nun werden die Laupheimer versuchen, diese Niederlage möglichst schnell zu verarbeiten, um dann schon in der nächsten Begegnung einen Erfolg einzufahren. Dabei haben die Rot-Weißen am 3. Oktober wieder Heimrecht, wenn der TV Gerhausen zu Gast ist. Und am 6. Oktober steht gleich das dritte Heimspiel in Serie auf dem Programm. Dann reist die SG Herbrechtigen-Bolheim nach Laupheim.