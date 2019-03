HRW Laupheim besiegt WiWiDo-Fluch

Der HRW Laupheim hat sich gegen die HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf mit 31:23 (11:11) durchgesetzt. Dabei überzeugten die Rot-Weißen auf ganzer Linie und waren über 60 Minuten die eindeutig bessere Mannschaft, sodass sie verdientermaßen das fünfte Spiel in Folge für sich entscheiden konnten. „Ich bin stolz auf das Team“, sagte HRW-Trainer Mihut Pancu. „Die Mannschaft hat unsere Anweisungen sehr gut umgesetzt und erneut gezeigt, was für ein Potenzial in ihr steckt.“

Der HRW kam gleich gut in die Begegnung und stellte die Abwehr der HSG mit einer guten Mischung aus 1:1-Aktionen und Spielzügen immer wieder vor neue Herausforderungen. So stand es in der 20. Minute 10:7 für die Rot-Weißen. Dann verzweifelten die Spieler des HRW Laupheim an dem Torhüter der HSG und die HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf konnte bis zur Halbzeit das 11:11 erzielen. Dabei wurde die Begegnung immer kampfbetonter, trotz der dünnen Personaldecke beider Mannschaften.

Nach der Halbzeitpause spielte der HRW Laupheim stark auf, während die Gäste stark abbauten zum Unmut von Trainer Andreas Rascher: „Ich bin absolut enttäuscht vom Auftreten meiner Mannschaft in der zweiten Hälfte. Ich erwarte im nächsten Spiel eine deutliche Reaktion. Der Sieg für Laupheim war absolut verdient, aber so darf man nicht auftreten.“

Besonders stark aufseiten der Rot-Weißen waren Youngster Timo Remane und Timothy Anderson, die mit sieben beziehungsweise sechs Toren die meisten aufseiten der Laupheimer warfen. So gewann der HRW verdient mit 31:23 und bezwang somit den WiWiDo-Fluch: Der HRW Laupheim hatte zuvor die letzten drei Spiele alle nicht gewinnen können. Durch diesen Sieg sicherten sich die Laupheimer Handballer den Klassenerhalt.

Im nächsten Spiel geht es für die Rot-Weißen auswärts gegen Spitzenreiter TSB Schwäbisch Gmünd. „Im nächsten Spiel haben wir nichts zu verlieren“, sagt HRW Co-Trainer Klaus Hornung, „Dabei wollen wir, dass die Mannschaft ruhig aufläuft und versucht, ihr Spiel zu spielen. Dann werden wir sehen, was dabei rauskommt.“