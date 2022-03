HRW Laupheim auswärts verdient

Die Handballer des HRW Laupheim haben die wichtige Begegnung beim direkten Konkurrenten HSG Albstadt in fremder Halle mit 22:28 (10:11) verloren. Da auch Laupheims direkter Verfolger Schozach-Bottwartal unterlag, bleiben die Rot-Weißen aber auch nach diesem Spieltag auf dem elften Tabellenplatz der Württembergliga.

„Unter dem Strich war es eine verdiente Niederlage, weil wir in der zweiten Hälfte nicht unsere Leistung abrufen konnten“, bilanzierte HRW-Trainer Roland Kroll nach dem Spiel. Die Laupheimer kamen zunächst gut in die Partie und boten dem schnellen Spiel der HSG Paroli. In der Abwehr präsentierten sich die Rot-Weißen schnell in der Rückwärtsbewegung und packten im Positionsspiel beherzt, aber nicht unfair, zu. Auf diese Art und Weise ließen sie die Gastgeber nicht zur Entfaltung kommen. „Das Defensivverhalten in der ersten Halbzeit hat mir sehr gut gefallen“, lobte Kroll später. Das Selbstvertrauen, das sich die Laupheimer über die gute Abwehrleistung erarbeiteten, zahlte sich aber auch im Angriff aus. Die Rot-Weißen zeigten eine gute Chancenverwertung. So blieb es in den ersten 30 Minuten vor 120 Zuschauern in der Ebinger Mazmannhalle eine Begegnung auf Augenhöhe, in der sich keine der beiden Mannschaften mehr als eine Ein-Tore-Führung erarbeiten konnte. „Bis zur Pause war es insgesamt eine sehr konzentrierte Leistung, die für die zweite Halbzeit durchaus Anlass zur Hoffnung gab“, so Kroll.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Laupheimer dann allerdings weitaus schlechter in die Partie. So wuchs der Rückstand in nur wenigen Minuten auf vier Tore an (11:15/35.). Weitere gut fünf Minuten später lagen die Rot-Weißen bereits mit sieben Toren zurück. „Nach der sehr guten ersten Hälfte folgte eine sehr schlechte zweite Halbzeit“, zeigte sich Kroll ernüchtert und deutete sogleich auf das größte Problem der zweiten 30 Minuten hin: „Wir haben keine Lösungen gegen das Kreisläuferspiel der Albstädter gefunden.“ Fast schon als logische Folge fehlte auch bei den Abschlüssen die Selbstsicherheit, sodass gerade in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit nur zwei Treffer gelangen. „Da haben wir zu viele Chancen liegen lassen“, konstatierte der Laupheimer Coach. So hatten die Gastgeber die Chance, das Spiel in den letzten 20 Minuten zu verwalten und einen nicht gefährdeten 28:22-Sieg einzufahren.

Nun gilt es für die Laupheimer, diese Niederlage schnell abzuhaken, um sich auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren. Dabei erwarten die Rot-Weißen den Lokalrivalen HSG Langenau/Elchingen, gegen den die Rot-Weißen im Hinrundenspiel ihre bisher einzigen Auswärtspunkte erzielen konnten. An Motivation dürfte es also beiden Mannschaften nicht fehlen mit Blick auf die Partie am Samstag, 12. März (Anwurf: 20 Uhr).