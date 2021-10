HRW landet ersten Saisonsieg

Die Handballer des HRW Laupheim haben sich im zweiten Heimspiel der Saison in der Handball-Württembergliga die ersten beiden Punkte gesichert. Gegen einen schweren Gegner spielten die Rot-Weißen vor allem in der zweiten Halbzeit wie aus einem Guss und gewannen gegen die SG Lauterstein mit 37:32 (17:18).

„Wir waren über die gesamte Begegnung hinweg mutig und entschlossen und haben daher auch verdient gewonnen“, freute sich HRW-Trainer Roland Kroll nach der Partie über eine geschlossene Mannschaftsleistung. Mit diesen ersten beiden Punkten kletterte der HRW auf den elften Tabellenplatz.

Vor rund 200 Zuschauern kamen die Gäste in den ersten zehn Minuten etwas besser aus den Startlöchern. Eine kurzzeitige HRW-Führung (4:2/5.) glichen die Lautersteiner nicht nur innerhalb von zwei Minuten aus, sondern gingen ihrerseits mit einem Fünf-Tore-Lauf mit drei Treffern in Führung (4:7/12.). Um diesen Lauf zu unterbrechen, nahm HRW-Coach Roland Kroll gleich eine Auszeit – allerdings ohne sofortigen Erfolg.

Die SG Lauterstein erhöhte ihre Führung sogar auf vier Tore und hielt diese bis zum 6:10 (15.). Die Hälfte der Gästetore erzielte dabei Jochen Nägele. „Den haben wir leider bis zum Ende nicht unter Kontrolle gebracht“, so Kroll. Mit insgesamt 16 Treffern war Nägele eine ständige Gefahrenquelle. Nach einer Viertelstunde drehten aber die Rot-Weißen mit viel Tempo auf und verkürzten den Rückstand Tor um Tor bis zum 11:12 (20.). Dabei waren mehrere Spieler erfolgreich, was die Hausherren nicht so leicht ausrechenbar machte.

Eine Auszeit der Gäste brachte zumindest einen Teilerfolg, sodass der Lauf der Laupheimer vorerst gestoppt war und es zur Pause bei einem knappen 17:18-Rückstand für den HRW blieb. „Unser Ziel war es, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten. Das haben wir in der ersten Halbzeit sehr gut geschafft“, zollte Roland Kroll seiner Mannschaft Respekt.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung bis zum 22:22 (41.) ausgeglichen. Durch viel Tempo im Spiel zogen die Rot-Weißen anschließend bis auf drei Tore zum 25:22 (43.) davon. „Da haben wir ein paar Fehler abgestellt, die wir in der ersten Halbzeit noch gemacht hatten“, freute sich der Laupheimer Trainer über die Umsetzung der besprochenen Bereiche – eine verbesserte Abwehr und mehr Tempo im Angriff. So verpuffte die Auszeit der Lautersteiner und der HRW zog bis zum 32:25 (52.) davon. Trotz zweier Zwei-Minuten-Strafen hielten die Rot-Weißen ihren Sieben-Tore-Vorsprung bis zum 35:28 (57.). Das Spiel war gewonnen, sodass die Hausherren ein wenig nachließen und die Lautersteiner bis zum Schlusspfiff mit 37:32 etwas Ergebniskosmetik betreiben konnten.

Diesen positiven Impuls wollen die Laupheimer nun ins nächste Spiel beim TV Neuhausen/Erms mitnehmen, um auch beim Tabellenzweiten für eine Überraschung zu sorgen, der bisher noch kein Spiel verloren hat.