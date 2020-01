HRW landet Coup gegen den Zweiten

Der HRW Laupheim hat mit einem überraschend klaren 36:32 (18:17)-Erfolg im Heimspiel gegen das Spitzenteam SG Lauterstein seinen sechsten Tabellenplatz in der Handball-Württembergliga gefestigt, der zum Verbleib in der künftig eingleisigen Württembergliga ausreichen würde. In der Begegnung gegen den Zweiten überzeugten die Rot-Weißen vor zahlreichen Zuschauern in der Rottumhalle von Anfang an mit einer konzentrierten und engagierten Vorstellung.

Dabei war der Termin am Sonntagabend ein wenig unglücklich, weil zeitgleich das Endspiel der Handball-Europameisterschaft stattfand. „Das war ein klasse Spiel mit einer tollen Leistung unserer Spieler, die mit dieser lautstarken Unterstützung der Fans belohnt wurden“, freute sich HRW-Vorsitzender Helge Stührmann.

Die Laupheimer Handballer kamen gegen die SG Lauterstein gleich zu Beginn gut ins Spiel: In der Defensive agierten die Männer von Trainer Roland Kroll gedankenschnell und mit flotten Beinen, in der Offensive setzten sie die Gegner mit ihrer Geradlinigkeit unter Druck. Der Lohn dieser engagierten Vorstellung war eine 6:3-Führung, die Gästetrainer Hagen Gunzenhauser zu einer ersten frühen Auszeit (9.) veranlasste. Doch die Ansprache verpuffte, denn an der Überlegenheit der Hausherren änderte sich auch in der Folgezeit nichts.

Kroll: „Wie aus einem Guss“

Während die Laupheimer im Angriff sehr variantenreich auftraten, versuchte es Lauterstein insbesondere über Anspiele an den Kreis und über die Außen. Doch darauf hatten sich die Gastgeber eingestellt und fingen einige dieser Versuche ab, sodass die Rot-Weißen ihre Führung beim 15:10 (20.) sogar bis auf fünf Tore ausbauen konnten. „Da lief es bei uns, wie aus einem Guss“, freute sich HRW-Trainer Roland Kroll. Als die Laupheimer kurze Zeit später aber erstmals in Unterzahl spielen mussten, schlichen sich bis zum Ende der ersten Halbzeit einige Unkonzentriertheiten ein, sodass der Vorsprung dahinschmolz und die Hausherren trotz ihres starken Spiels über weite Strecken der Begegnung nur mit einer knappen 18:17-Führung in die Pause gingen.

Und auch nach dem Seitenwechsel hatten zunächst die Lautersteiner den besseren Start. Mit zwei schnellen Toren drehten sie die Begegnung zu ihren Gunsten – die einzige Führung der Gäste während der gesamten Partie. Doch dieser Rückstand schien die Laupheimer wachzurütteln: Mit einer starken Mentalität zeigten sie wieder die Spielweise der ersten 20 Minuten und holten damit abermals eine Fünf-Tore-Führung beim 29:24 (46.) heraus. „Die Einstellung war in dieser Phase wieder sehr gut“, sagte HRW-Trainer Kroll, „so wird es für jeden Gegner in der Liga schwer gegen uns“.

Anschließend setzte der Gästetrainer mit zwei Auszeiten in kurzer Zeit alles auf eine Karte, um die Begegnung doch noch zu seinen Gunsten zu drehen. Doch die Laupheimer traten an diesem Abend mit zu breiter Brust auf. Konzentrierten sich die Gäste besonders auf einen erfolgreichen Teil des Angriffs, übernahmen einfach andere Spieler der Rot-Weißen Verantwortung und trafen. So gewannen die Laupheimer schließlich mit 36:32 gegen den Tabellenzweiten und machten Freudentänze vor den begeisterten Zuschauern.

Nach diesem Erfolg hat sich der HRW Laupheim nun drei Punkte Vorsprung vor den Verfolgern Unterensingen und Albstadt erarbeitet. Umso wichtiger erscheint die nächste Begegnung am Samstag auswärts bei der HSG Albstadt.

Mit einem weiteren Erfolg könnten sich die Rot-Weißen schon etwas klarer absetzen. „Da können wir nun mit breiter Brust hinfahren und mit Selbstvertrauen auftreten, um auch dort zu punkten“, sagte Roland Kroll abschließend.