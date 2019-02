HRW klarer Favorit gegen Tabellenschlusslicht

Der HRW Laupheim tritt am Samstag (Spielbeginn: 19.30 Uhr) in der Handball-Württembergliga Süd auswärts in der Bibrishalle beim Tabellenschlusslicht SG Herbrechtingen-Bolheim an. Dabei geht es für die Rot-Weißen um zwei wichtige Punkte, um nicht selbst in den Tabellenkeller zu rutschen. „Wir gehen ganz klar als Favorit in diese Begegnung“, sagt der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann. „Im Vergleich zum Spiel gegen den TV Gerhausen müssen wir gerade im Angriff konsequenter agieren, um so auch leichte Tore der Gegner zu vermeiden.“

Am vergangenen Samstag hat der HRW Laupheim auswärts gegen den TV Gerhausen mit 26:29 (11:14) verloren. Seinerzeit startete der HRW gar nicht schlecht in die Begegnung. So konnten die Rot-Weißen gleich zu Beginn dank einer stabilen Abwehrarbeit und gutem Torwart drei Angriffe der Gerhauser abwehren. Es fehlte jedoch gerade im Angriff an Durchschlagskraft und der TVG konnte sich mithilfe leichter Tempogegenstoßtoren einen Vorsprung von 14:11 erspielen. Die Laupheimer gaben sich so einfach aber nicht geschlagen und holten zu Beginn der zweiten Hälfte Tor um Tor auf und lagen in der 40. Minute sogar mit 17:16 in Führung. Zwei unglückliche Siebenmeter des HRW, die beide am Pfosten landeten, führten dann jedoch dazu, dass das Momentum wieder aufseiten der Heimmannschaft war. Diese Führung konnten sie bis zum Schluss halten und gewannen verdient mit 29:26.

Im neuen Jahr noch ohne Sieg

Die SG Herbrechtingen-Bolheim hat die vergangenen fünf Begegnungen alle verloren und somit konnten sie auch noch keinen Erfolg im Jahr 2019 erreichen. Zudem haben die SG-Spieler noch kein Spiel auswärts für sich entschieden. Herbrechtingen-Bolheims Stärke ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Es gibt also nicht einen Dreh-und Angelpunkt, auf den besonders zu achten ist. „Die SG Herbrechtingen-Bolheim sind meines Erachtens im Angriff sehr stark“, analysiert HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann den Gegner. „Wir müssen eine stabile Abwehr stellen, um gegen diesen Angriff bestehen zu können.“ Dennoch blicken die Laupheimer dem Auswärtsspiel optimistisch entgegen.