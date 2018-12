HRW kassiert klare Auswärtsniederlage

Nichts zu holen hat es für die Laupheimer Handballer bei der 23:34 (12:18)-Niederlage beim TSV Heiningen gegeben. Gegen den Tabellenzweiten der Württembergliga Süd und weiterhin zu den heißesten Aufstiegskandidaten zählenden TSV blieben die Rot-Weißen lediglich in der ersten Viertelstunde auf Augenhöhe.

Danach gab sich der klare Favorit keine Blöße und zeigte mit einer konzentrierten Leistung, dass die Aufstiegsambitionen durchaus gerechtfertigt sind. Die Laupheimer dagegen blieben im Angriff unter den zuletzt gezeigten guten Leistungen. Besonders durch die vielen technischen Fehler und Ballverluste im Angriff machte sich der HRW in der Voralbhalle in Heiningen das Leben unnötig selbst schwer. Die gewohnt souverän auftretenden Offensive der Gastgeber bekamen die Laupheimer über die gesamte Spielzeit nicht zu packen. Dabei hatten sich der HRW nach zuletzt 5:1 Punkten in Folge mit dem Derbysieg gegen Wangen und dem Remis in Unterensingen Selbstbewusstsein erspielt und auch das Hinrundenspiel war denkbar knapp mit nur einem Tor Unterschied an die Heininger gegangen.

Remane legt Lauf hin

Nachdem er schon gegen Unterensingen die letzten drei Tore in Folge zum Remis erzielt hatte, legte Laupheims Linksaußen Timo Remane auch in Heiningen einen Lauf hin: beim 4:5 hatte er bereits drei Treffer erzielt und die Rot-Weißen fanden gut in die Partie. Bis zum 8:10-Anschlusstreffer durch Robin Pohl per Strafwurf nach 16 Minuten hatten die Heininger allerdings mit ihrer extrem offensiven 3-2-1-Abwehr die Laupheimer stark gefordert, die Tore mussten sich die Rot-Weißen hart erarbeiten. Im Gegenzug hatten die Heininger an diesem Abend wenig Mühe, den Laupheimer Deckungsverband zu überwinden. Schnell herausgespielte Tore selbst in Unterzahl brachten die Heininger ab der 20. Minute auf die Siegerstraße, beim Halbzeitstand von 12:18 schienen die Felle dann für die Rot-Weißen auch schon endgültig davongeschwommen zu sein.

Aber wie schon gegen Unterensingen in der Schlussphase kamen die Laupheimer nach der Pause ins Rollen und verkürzten unter anderem durch zwei Treffer von Youngster Tim Hafner auf 22:19 (42.). Doch danach war die Heininger Klasse an diesem Abend eine Nummer zu groß für die Rot-Weißen. Insbesondere TSV-Torhüter Yanik Braun erwischte einen Sahnetag und entnervte die Laupheimer Schützen mit zahlreichen Paraden. Auch eine Auszeit von HRW-Trainer Mihut Pancu brachte die Heininger, die punktgleich mit dem TSB Schwäbisch Gmünd völlig zurecht an der Tabellenspitze stehen, nicht aus dem Konzept. Während die Gastgeber Tor um Tor nachlegten, blieb beim HRW gegen die starke Heininger Deckung der Angriff zunehmend blass. Nur vier Treffer in den letzten 18 Minuten sprechen eine klare Sprache. Am Ende fiel die Niederlage, die aufgrund der Tabellenkonstellation durchaus zu erwarten war, mit 23:34 recht deutlich aber auch verdient aus: Heiningen war die bessere Mannschaft.

Im letzten Spiel des Jahres am kommenden Samstag daheim gegen den Oberliga-Absteiger und Tabellenvierten Deizisau wird die Aufgabe nicht wesentlich einfacher. Dazu müssen die Laupheimer die Niederlage schnell abhaken und mit dem Heimvorteil im Rücken wie schon gegen Wangen wieder Leistung abrufen.