HRW kassiert Derby-Niederlage

Die Handballer des HRW Laupheim haben das Heimspiel-Derby gegen die HSG Langenau/Elchingen mit 25:30 (11:16) verloren. Damit nahm der Lokalrivale aus dem Ulmer Norden Revanche für die Niederlage im Hinrundenspiel und festigte seinen Platz im Mittelfeld der Württembergliga. Die Rot-Weißen dagegen stecken nach wie vor im Abstiegsstrudel, auch wenn sie vorerst weiterhin auf dem elften Tabellenplatz rangieren. Allerdings können sie noch vom TSV Alfdorf/Lorch überholt werden, der bisher drei Spiele weniger absolviert hat.

Vor 365 Zuschauern entwickelte sich in der Rottumhalle zunächst eine Begegnung auf Augenhöhe. In den ersten 15 Minuten konnten sich die Laupheimer mit bis zu zwei Toren absetzen, doch Langenau/Elchingen schaffte alsbald wieder den Ausgleich. Diese Ausgeglichenheit änderte sich mit der ersten Zeitstrafe der Partie (17.), die gegen den HRW ausgesprochen wurde. Durch die nummerische Überlegenheit gingen die Gäste zwar nur mit einem Tor in Führung, doch taten sich die Rot-Weißen nunmehr deutlich schwerer im Angriff. Zudem folgte nur kurze Zeit später bereits die zweite Zeitstrafe gegen Laupheim (21.), die die HSG ebenfalls zu nutzen wusste. Wenig später hieß es 9:13 (24.) aus HRW-Sicht. Die direkt anschließende Auszeit der Laupheimer brachte keine Wende: Aus der Vier-Tore-Führung machten die Gäste sogar noch einen Fünf-Tore-Vorsprung zur Pause (11:16), obwohl sie in diesen letzten gut fünf Minuten ebenfalls einmal in Unterzahl agieren mussten.

Gleich zu Beginn der zweiten Spielhälfte gelang der HSG Langenau/Elchingen ein 2:0-Lauf, was HRW-Trainer Roland Kroll dazu animierte, zu diesem frühen Zeitpunkt die zweite Auszeit zu nehmen. Die Rot-Weißen hatten nun ebenfalls einen 2:0-Lauf und stellten damit beim 13:18 (36.) wieder den alten Abstand her. Doch die Gäste ließen sich dadurch nicht sonderlich beeindrucken. Mit zwei schnellen Toren zogen sie wieder davon und überstanden anschließend eine weitere Unterzahl. 18:24 stand es nach 47 Minuten. In der Folge bemühten sich die Laupheimer darum, den Anschluss wieder herzustellen. Doch die HSG hatte immer wieder eine Antwort parat, sodass die Rot-Weißen diese Begegnung schließlich mit 25:30 verloren.

Nun heißt es für die Laupheimer, diese Niederlage möglichst schnell aus den Köpfen zu bekommen. Am nächsten Samstag steht nämlich die wichtige Auswärtsbegegnung beim SKV Unterensingen auf dem Programm. Dabei sollten die Rot-Weißen gegen den abgeschlagenen Letzten punkten, um Anschluss an das Tabellenmittelfeld in der Württembergliga zu bekommen.