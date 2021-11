HRW ist im Derby gefordert

Das Lokalderby zwischen der HSG Langenau/Elchingen und dem HRW Laupheim könnte sich für beide Mannschaften als richtungsweisende Begegnung für den weiteren Verlauf der Saison in der Handball-Württembergliga erweisen. Mit einem Sieg könnten die Rot-Weißen zum Tabellenmittelfeld aufschließen, während sich die HSG bei einem Erfolg im oberen Drittel etablieren könnte. Für Spannung ist also gesorgt, wenn die Partie am Samstag ab 20 Uhr in der Pfleghofhalle über die Bühne geht.

Gespannt blicken die Laupheimer Handball-Fans auf die Auswärtsaufgabe beim langjährigen Lokalrivalen HSG Langenau/Elchingen. Insbesondere der klare Erfolg vom vergangenen Wochenende gegen die HSG Albstadt (33:28) verbreitet Hoffnung, denn damit wurden nicht nur wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesammelt. Vielmehr trugen sich dabei einige Laupheimer Akteure mit mehreren Treffern in die Torschützenliste ein. So erzielten vier Spieler fünf oder mehr Tore. Zudem sorgten weitere vier HRW-Spieler für die übrigen Treffer. Das macht die Rot-Weißen unausrechenbarer für die Gegner.

Diesem hoffnungsvollen Signal steht allerdings eine Auswärtsbilanz gegenüber, die nicht gerade zuversichtlich stimmt. In den bisherigen drei Auswärtsbegegnungen konnten die Laupheimer in dieser Spielzeit keinen Punkt ergattern. Die Niederlagen fielen sogar mit jeweils fünf und mehr Treffern Differenz recht deutlich aus.

Die HSG Langenau/Elchingen ist dagegen recht gut in die neue Saison gestartet. Nach vier Siegen in sieben Spielen liegen die HSGler derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz der Württembergliga. Dabei holten sie jeweils je zwei Erfolge in fremden Hallen (in Schwaikheim und in Alfdorf/Lorch) und in eigener Halle (gegen Oberstenfeld und gegen Neuhausen/Erms). Als sehr treffsicher erwiesen sich dabei Jan Schaden, Lars Braun und Felix Junginger. Insbesondere diese Spieler gilt es für die Laupheimer in den Griff zu bekommen.