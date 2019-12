HRW ist heiß auf das Derby

Wenige Tage vor Weihnachten ist Derbyzeit in Laupheim angesagt, wenn der HRW als Tabellenfünfter der Handball-Württembergliga Süd die derzeit neuntplatzierte MTG Wangen empfängt. Spielbeginn in der Rottumhalle ist am Samstag um 19.30 Uhr.

„Das ist seit Jahren das Spiel der Spiele, da sind alle unsere Spieler heiß drauf und natürlich auch ich als Trainer“, sagt HRW-Coach Roland Kroll. Das dürfte allerdings auch für die Gegner aus dem Allgäu gelten. Beim Derby wird zumeist auch die Auswärtsmannschaft von mitgereisten Fans lautstark unterstützt. So kann man damit rechnen, dass vom Gästeblock aus eine ähnliche Lautstärke ausgehen wird, wie zuletzt beim Heimspiel der Rot-Weißen gegen Hegensberg/Liebersbronn, als die SG-Fans mächtig Alarm machten. „Ich bin mir sicher, dass unsere Fans da voll dagegen halten und uns mit voller Kraft unterstützen werden“, erwartet Kroll eine außergewöhnliche Stimmung beim Derby.

Die Laupheimer müssen daher wieder kühlen Kopf bewahren und in den entscheidenden Situationen die richtigen Entscheidungen treffen – so wie gegen Hegensberg/Liebersbronn. Gegen die abstiegsbedrohten Esslinger Teilstädter gelang auf diese Art und Weise in der Vorwoche ein knapper Sieg. Zwei Punkte peilt der HRW auch gegen Wangen an. Bei diesem Unternehmen müssen die Laupheimer auf Philipp Zodel verzichten, der sich beim Spiel gegen Hegensberg/Liebersbronn gegen Ende der ersten Halbzeit verletzt hatte. „Das ist natürlich ein herber Verlust für uns“, hadert HRW-Coach Kroll einerseits, geht aber andererseits davon aus, dass die Mannschaft in dieser Situation noch enger zusammenrücken wird. „Alle unsere Spieler werden bis zum Umfallen kämpfen – einerseits weil es im Lokalderby gegen Wangen geht, andererseits auch weil wir in eigener Halle ungeschlagen bleiben wollen.“ Zodel wird sowohl als Abwehrchef wie auch im Angriff am Kreis fehlen.

Die MTG Wangen ist trotz des derzeit neunten Tabellenplatzes keineswegs zu unterschätzen. „Wangen ist etwas schwer in die Saison gekommen, hat sich aber mittlerweile gefangen“, sagt Kroll. So rollte die MTG in den vergangenen sieben Spielen die Tabelle von hinten auf und holte dabei fünf Siege und ein Unentschieden. Tragende Säulen im Wangener Spiel sind nach wie vor die beiden Mayer-Brüder Aaron und Elia, wobei sich in der Torschützenlisten viele Spieler wiederfinden.

Nicht nur HRW-Trainer Roland Kroll ist voller Vorfreude auf das Lokalderby, die Laupheimer Rottumhalle wird wohl ausverkauft sein. Schließlich dürften sich auch einige Ehinger dieses Spiel nicht entgehen lassen wollen. Die TSG trifft im Vorspiel um 17.30 Uhr in der Bezirksliga auf den HRW Laupheim II.