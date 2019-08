HRW ist Favorit gegen Bezirksligisten

Die Laupheimer Handballer starten am Samstag um 16 Uhr mit dem Pokalspiel beim EK Bernhausen die neue Saison 2019/2020. Eine Woche später geht es mit dem Heimspiel gegen den TSV Deizisau dann auch in der Württembergliga los.

Doch zunächst gilt die volle Konzentration dem Gegner Bernhausen in der ersten Runde im Pokalwettbewerb des Handballverbands Württemberg (HVW), den die Rot-Weißen im Jahr 2018 gewannen. Am Nachmittag und damit zu ungewohnter Uhrzeit wird die Partie beim Bezirksligisten in der Rundsporthalle in Filderstadt-Bernhausen angepfiffen, was die Sache sicher nicht einfacher macht. Andererseits sind die Rot-Weißen auf dem Papier als zwei Klassen höher spielender Verein natürlich klarer Favorit und alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung.

Allerdings verlief die Vorbereitung für die Laupheimer aufgrund von Urlaub, diversen Krankheiten und Verletzungen sicherlich nicht optimal. Die langzeitverletzten Spieler Roland Kroll (nach einer Schulteroperation) und Daniel Amann sind zwar im Aufbautraining, werden aber definitiv noch länger nicht zur Verfügung stehen. Aber die letzte Phase der seit Juni andauernden Vorbereitung zeigt in die richtige Richtung: Ein sehr gutes Trainingslager in Feldkirch, an dem fast alle Spieler teilnahmen, wurde sehr gut genutzt, um viele spielerische Abläufe zu üben und auch der Zusammenhalt im Team wurde gestärkt. Nach erfolgreichen Trainingsspielen gegen Günzburg konnte zuletzt am Dienstag gegen Ottobeuren trotz dünner Personaldecke – es standen lediglich sieben Spieler des Kaders zur Verfügung – ein deutlicher Sieg erzielt werden, nachdem es in Ottobeuren noch eine klare Niederlage gesetzt hatte.

Mit dem Pokalspiel in Bernhausen steht für das Trainer-Duo Mihut Pancu und Klaus Hornung der erste Härtetest unter Wettkampfbedingungen an, um sich auf die mehr als herausfordernde Württembergliga-Saison einzustimmen, in der Tabellenplatz sieben notwendig sein wird, um die Klasse zu halten, in der dann eingleisigen Württembergliga ein Jahr später. Neben Kroll und Amann werden Philipp Zodel und Fabian Remane urlaubsbedingt nicht dabei sein, ansonsten sollten die Rot-Weißen in voller Besetzung auflaufen können.