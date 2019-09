HRW ist erneut zu Hause gefordert

Der HRW Laupheim bestreitet am Samstag um 19.30 Uhr sein zweites Heimspiel der laufenden Saison in der Handball-Württembergliga Süd. Gegner ist die HSG Fridingen/Mühlheim.

Nachdem der HRW am vergangenen Sonntag überraschenderweise gegen den TSV Deizisau gewonnen hat, setzen die Rot-Weißen auch diesmal wieder alles daran, als Sieger vom Spielfeld zu gehen. „Ich hoffe, dass wir den Einsatz und die Kampfbereitschaft vom letzten Wochenende mit in die Begegnung nehmen können“, sagt HRW-Trainer Roland Kroll. Vor Wochenfrist hatte sich der HRW im Heimspiel gegen den TSV Deizisau mit 27:22 durchgesetzt. Dabei hatte Linksaußen Timo Remane bereits nach 15 Minuten die Rote Karte nach einer unglücklichen Abwehraktion gesehen. Doch die Rot-Weißen zeigten sich davon unbeeindruckt und erarbeiteten sich eine 12:8-Führung bis zur Halbzeitpause. An diese Leistung knüpften sie nach dem Seitenwechsel weiter an und lagen zwischenzeitlich mit zehn Toren Differenz vorn. Diese Führung brachten sie schlussendlich gut über die Zeit und gewannen verdient mit 27:22.

Die HSG Fridingen/Mühlheim hat zum Rundenbeginn eine knappe 27:28-Niederlage einstecken müssen. Das war aus HSG-Sicht besonders bitter, weil man von der 18. bis zur 52. Minute in Führung lag und das zeitweise sogar mit drei Toren. „Die HSG hat ihr erstes Spiel knapp verloren. Sicher werden sie hochmotiviert nach Laupheim kommen“, warnt Roland Kroll. Das Team von Trainer Maik Novakovic ist neu in der Württembergliga-Süd. Zuvor war die HSG der Nordstaffel zugeordnet und belegte dort zuletzt den achten Platz und war damit in der vorangegangen Saison einen Platz vor dem Team von Trainer Roland Kroll angesiedelt. „Für uns geht es darum, den Elan des ersten Spiels mit in die Partie zu nehmen“, sagt HRW-Betreuer Sven Stührmann. „Dabei ist es wichtig, dass wir uns nicht so sehr auf den Gegner fokussieren, sondern unser Spiel spielen.“

Beim HRW steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Torhüter Fabian Federle, der aufgrund von Rückenproblemen bereits die Auftaktpartie verpasst hat. Der HRW will versuchen, auch das zweite Spiel in Folge zu gewinnen, um den Start in die neue Württembergliga-Saison perfekt zu machen.