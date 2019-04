HRW ist auf Wiedergutmachung aus

Sein letztes Samstags-Heimspiel in der laufenden Saison bestreitet der HRW Laupheim gegen den TSV Wolfschlugen in der Handball-Württembergliga Süd. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Nachdem die Rot-Weißen am vergangenen Wochenende mit 21 Toren Differenz gegen den Spitzenreiter TSB Schwäbisch Gmünd verloren haben, sind sie auf Wiedergutmachung aus. Das wird aber sehr schwer werden, denn der TSV Wolfschlugen spielt eine sehr gute Saison und belegt derzeit den dritten Tabellenplatz. „Wir haben ein schwieriges Spiel vor uns. Nach der Pleite am vergangenen Wochenende haben wir an unseren Schwachstellen gerade beim Torabschluss gearbeitet“, sagt HRW-Trainer Mihut Pancu. „Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir uns in dieser Begegnung besser schlagen werden.“

Mit 19:40 hatte der HRW gegen Schwäbisch Gmünd verloren. Dabei startete die Mannschaft von Trainer Mihut Pancu gar nicht schlecht, scheiterte allerdings ein ums andere Mal am stark haltenden gegnerischen Torhüter. Die Laupheimer taten sich ohne die Stammspieler Tim Rodloff, Roland Kroll, Kenan Durakovic und Philipp Zodel sichtlich schwer, zu eigenen Torerfolgen zu kommen. So stand es zur Halbzeit dann 15:8 für die Heimmannschaft. Nach der Halbzeitpause machte sich beim HRW die dünne Spielerdecke bemerkbar, wobei im Angriff auch viele technische Fehler gemacht wurden, die der Heimmannschaft viele Tempogegenstoß-Tore ermöglichten. Der klare Sieg für den TSB war letztlich verdient. „Wir sind mit den denkbar schlechtesten Voraussetzungen zum Auswärtsspiel angereist“, sagt HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann rückblickend. „Dass gleich vier Leistungsträger fehlen, hat man uns deutlich angemerkt. Trotzdem Glückwunsch an das Team von Trainer Stefan Klaus.“

Am kommenden Wochenende wird es gegen Wolfschlugen sehr schwer werden für den HRW Laupheim, denn für das Team von Trainer Veit Wagner geht es noch um Platz zwei und damit um eine Chance auf den Aufstieg. Der TSV Wolfschlugen hat zudem einen sehr wurfstarken Rückraum, wobei es für die Rot-Weißen in der Abwehr darauf ankommen wird, solche Wurfgelegenheiten frühzeitig zu unterbinden. „Wir werden versuchen, alles reinzuwerfen, um unseren Zuschauern ein ordentliches Spiel zu zeigen nach der Klatsche vom letzten Wochenende“, sagt HRW-Mannschaftsbetreuer Sven Stührmann. „Die Ausgangssituation ist nicht optimal, da hinter dem Einsatz von Kenan Durakovic noch ein großes Fragezeichen steht. Roland Kroll wird nach seiner erfolgreichen OP für den Rest der Saison ausfallen.“