Der HRW Laupheim hat in der Handball-Württembergliga Süd etwas überraschend den ersten Auswärtspunkt in der laufenden Saison gegen den SKV Unterensingen geholt. In einem hart umkämpften Spiel erreichten die Rot-Weißen durch einen starken Schlussspurt ein verdientes 29:29 (14:17)-Unentschieden.

„Es tut gut, auch endlich auswärts mal einen Punkt erzielt zu haben“, freute sich der HRW-Vorsitzende Helge Stührmann, schließlich waren die Laupheimer personell geschwächt ins Auswärtsspiel gegangen. Robin Pohl war angeschlagen und konnte das Team fast nur in der Abwehr unterstützen. „Diese Einstellung war vorbildlich“, lobte Stührmann. Allerdings musste HRW-Trainer Mihut Pancu wegen der Verletzung Pohls und des krankheitsbedingten Ausfalls von Patrick Müller im Angriff im Rückraum umstellen. So war er froh, dass die Youngster Tim Hafner und Louis Dück direkt nach ihrem A-Jugendspiel in Günzburg zur „Ersten“ stießen.

Die Partie war gleich zu Beginn hart umkämpft. Mal hatten die Rot-Weißen ein Tor Vorsprung, mal der Sport- und Kulturverein. Bis Mitte der ersten Hälfte blieb es eine knappe Partie. Danach setzten sich die Laupheimer dank des sehr gut haltenden Torwarts Raphael Büchele und zahlreichen Tempogegenstoß-Treffern bis auf fünf Tore (9:14) ab. „Raphi hat ein sehr starkes Spiel gemacht und insgesamt 17 Bälle gehalten, wovon vier Tempogegenstöße waren“, freute sich Stührmann. Den Vorsprung konnte der HRW aber nicht ganz bis zur Pause halten, mit der Pausensirene erzielte Roland Kroll das 17:14 für die Gäste.

In Halbzeit zwei ließen die Laupheimer im Angriff den nötigen Zug zum Tor vermissen und verloren ein wenig den Faden. Unterensingen kam immer besser ins Spiel und nutzte die Ballgewinne zu zahlreichen Gegentoren per Tempogegenstoß. „Wir haben in der zweiten Halbzeit zunehmend ohne Selbstvertrauen und Sicherheit gespielt“, analysierte Stührmann. „Das war irgendwie verkehrte Welt, denn bis zur Pause lief es eigentlich richtig gut.“ Auch SKV-Schlussmann Enis Camovic steigerte sich und sorgte dafür, dass kaum mehr ein Ball der Laupheimer im Tor landete.

Remane sichert HRW Remis

Zahlreiche Zwei-Minuten-Zeitstrafen für den HRW begünstigten die Gastgeber zudem, sodass die zahlreichen Laupheimer Fans beim 25:21 für den SKV schon einem möglichen Erfolg nachtrauerten. Doch die Rot-Weißen gaben nicht auf, kämpften in der Folgezeit um jeden Ball und hielten den Rückstand bei drei Treffern. Für den guten Büchele kam Fabian Federle in den letzten neun Minuten ins Spiel. „Das war ein Glücksgriff, denn Fabi konnte in der Schlussphase vier von sechs Würfen erfolgreich abwehren“, so Stührmann. Die Fehlwürfe der Unterensinger nutzten nun die Laupheimer konsequent zu Toren nach Tempogegenstößen. Die letzten drei Treffer gingen schließlich auf das Konto von Timo Remane, darunter das Tor zum 29:29-Endstand zwölf Sekunden vor dem Ende.

Durch den Punktgewinn vergrößerten die Rot-Weißen den Abstand zu den Abstiegsrängen, auch wenn sie nach wie vor Zehnter sind. „Ich bin überzeugt davon, dass wir nach dieser für uns schwierigen Vorrunde in der Rückrunde noch weiteren Boden in der Tabelle gut machen werden“, ist Helge Stührmann vom Potenzial der Mannschaft nach wie vor überzeugt. „Endlich sind wir aufgewacht.“