HRW holt einen Punkt in Fridingen

Die Handballer des HRW Laupheim haben beim zweiten schweren Auswärtsspiel in der Handball-Württembergliga nacheinander eine deutliche Leistungssteigerung hingelegt. Bei der HSG Fridingen/Mühlheim sprang allerdings trotz einer Fünf-Tore-Führung bis 15 Minuten vor dem Ende nur ein Punkt heraus. Endstand: 28:28 (13:17).

„Die ersten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit war das bisher Beste, was wir in dieser Saison auswärts gezeigt haben“, lobte HRW-Trainer Roland Kroll nach der Partie. Den Einbruch in der Schlussphase konnte er sich daher nicht erklären. Mit dem Unentschieden sind beide Mannschaften um zwei Plätze nach oben geklettert: Somit rangieren die Rot-Weißen nun auf Platz fünf und die HSG Fridingen/Mühlheim auf Platz elf.

Anders als beim vorigen Auswärtsspiel in Deizisau gingen die Laupheimer Handballer von Anfang an mit großem Elan in die Begegnung, dem die Gastgeber nur in den ersten zehn Spielminuten Paroli bieten konnten. „Ich freue mich, dass wir in puncto Einsatzbereitschaft, Zusammenhalt und Spielfreude wieder ein ganz anderes Gesicht gezeigt haben als zuletzt“, sagte Roland Kroll. So setzten sich die Rot-Weißen nach dem anfänglichen 7:7 (11.) bis auf 14:9 (17.) ab. Nach einer Auszeit des HSG-Trainers konnte Fridingen/Mühlheim die Begegnung ausgeglichen gestalten, sodass es beim 17:13 für Laupheim in die Pause ging.

Laupheims beste Phase

Nach dem Seitenwechsel folgte die beste Phase aus Laupheimer Sicht. Obwohl sich die HSG Fridingen/Mühlheim um den Anschluss mühte, konnten die Rot-Weißen ihre Führung sogar noch auf acht Tore beim 21:13 und 22:14 (36.) ausbauen. Eine weitere Auszeit der Gastgeber in dieser frühen Phase der zweiten Halbzeit brachte schließlich die Wende: Fridingen/Mühlheim verkürzte Tor um Tor, sodass Laupheims Trainer Kroll beim 22:18 (42.) aus HRW-Sicht zu einer Auszeit gezwungen wurde.

Anschließend fingen sich die Laupheimer Spieler wieder und die Vier-Tore-Führung hatte bis zum 26:22 (50.) Bestand. In einer turbulenten Schlussphase holten die Hausherren Tor um Tor auf und schafften schließlich nicht nur den Ausgleich zum 27:27 (59.) sondern sogar die Führung zum 28:27 (60.). Doch die Laupheimer hielten dagegen und glichen ihrerseits aus. Trotz einer Auszeit 23 Sekunden vor Ende der Begegnung kam die HSG Fridingen/Mühlheim zu keinem Torerfolg mehr, dafür aber hatten die Rot-Weißen den Siegtreffer in Reichweite. Doch der Siebenmeter mit der Schlusssirene konnte nicht im Tor untergebracht werden und es blieb beim 28:28.

Nach diesen zwei schweren Auswärtsspielen erwartet die Laupheimer Handballer gleich die nächste schwere Begegnung, dann allerdings in der heimischen Rottumhalle. Am kommenden Sonntag um 18 Uhr empfangen die Rot-Weißen die SG Lauterstein, die souverän auf dem zweiten Tabellenplatz der Handball-Württembergliga rangiert.